Lucros trimestrais da Porsche SE caem 38,1% para 1,3 mil milhões

A Porsche SE, que agrupa as participações do fabricante de automóveis desportivos Porsche AG e do grupo Volkswagen, revelou esta segunda-feira que teve uma queda homóloga de 38,1% até março deste ano, para 1,3 mil milhões de euros.

A queda no lucro no trimestre em análise, ficou a dever-se à quebra da contribuição da Volkswagen para os resultados líquidos da Porsche SE.

Mesmo assim, em comunicado, a Porsche referiu que a Volkswagen contribuiu com 1,3 mil milhões de euros para o lucro, contra 2,1 mil milhões de euros no primeiro trimestre do ano passado.

A justificação para a diminuição do resultado líquido da VW teve a ver com a depreciação das aplicações em produtos financeiros derivados que serviam para a empresa se proteger das flutuações dos preços das matérias-primas.

A Porsche SE, que lançou a fabricante de carros desportivos Porsche AG, uma marca do grupo Volkswagen, em setembro do ano passado, prevê alcançar um lucro entre 4,5 mil milhões de euros e 6,5 mil milhões de euros de euros no final deste ano.