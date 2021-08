Lufthansa contratou 100 pessoas em Portugal em pandemia

© DR

Se em tempos difíceis podem surgir oportunidades, há quem tenha usado estes tempos de pandemia para reinventar-se e reforçar serviços. É o caso da Lufthansa Ground Services Portugal, primeira empresa portuguesa detida a 100% pelo grupo Deutsche Lufthansa AG, que aquui se instalou há uma década com cerca de 40 funcionários e neste último ano escolheu reforçar-se. "Tivemos de repensar todo o nosso modus operandi em pandemia", explica a Dinheiro Vivo Paulo Geisler, administrador executivo da LGSP, anunciando a criação de um serviço inovador de verificação de certificados de saúde e que, em colaboração com a Edenspiekermann, está a desenvolver uma app, a CheckCheckFly.com, que visa a mesma verificação para viagens e outras áreas que exijam verificação de documentos, como é o caso dos eventos.

"2020 e 2021 revelaram-se anos vitais para a nossa empresa", explica o responsável, justificando a diversificação do seu portfolio e a expansão do negócio desde que entrou em Portugal, em 2011, oferecendo hoje serviços nas áreas da assistência a passageiros, gestão operacional, apoio à internacionalização de empresas e organização de eventos através das suas marcas LGSP Events e a LGSP Sports. O que não só obrigou ao reforço de recursos humanos como justificou que a empresa não precisasse de recorrer ao lay-off.

"Conseguimos reinventar-nos e o ano em curso está a revelar-se um ano de crescimento, tendo sido já contratados 100 novos funcionários", sublinha Paulo Geisler, acrescentando que "a LGSP é neste momento uma das maiores empregadoras de origem alemã com sede na capital nortenha".

Sobre o novo projeto, que originou o recém-criado "Health Check Support Center", baseado no Porto - que tem absorvido a maior parte das contratações - o administrador executivo explica como funciona: "Os passageiros submetem a documentação aquando do check-in online, reduzindo o tempo de espera nos aeroportos e assegurando que o passageiro assim tem toda a documentação de saúde necessária."

Desde a sua criação em 2011, "a inovação e otimização de processos operacionais nos serviços aeroportuários transformaram a LGSP num competence center global especializado em áreas chave da aviação comercial, servindo a partir do Porto mais de 325 aeroportos no mundo".

A LGSP Sports foi responsável, entre outros, pela realização do training camp no Algarve das seleções de atletismo do Qatar e do Uganda, no âmbito da preparação dos atletas para Jogos Olímpicos. Paulo Geisler garante que "o país detém equipamentos e condições de excelência que têm de ser potenciados quer a nível nacional quer internacional. E é isso que vamos continuar a fazer com a ajuda dos nossos parceiros", sublinha.

Para o futuro, a LGSP está a estudar novos projetos para o centro de serviços no Porto. "Os nossos clientes continuam a acreditar na capacidade, flexibilidade e qualidade da LGSP em áreas muito sensíveis e que requerem um serviço de excelência e temos projetos a curto e médio prazo muito interessantes para Portugal", assegura o responsável.