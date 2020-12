Lufthansa e pilotos chegam a acordo para reduzir custos e segurar empregos

Aviões da Lufthansa. © EPA/MAURITZ ANTIN

A companhia aérea alemã Lufthansa chegou a acordo com o sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit em relação às contribuições destes trabalhadores. Através de comunicado, a companhia indica que este acordo irá estender-se até dia 31 de março de 2022.

"A Lufthansa e o sindicato de pilotos VC chegou a um acordo sobre as contribuições dos pilotos para ajudar a gerir a crise", indica o comunicado, onde a Lufthansa indica que as "medidas para reduzir custos continuarão não só ao longo do próximo ano mas também poderão ser acompanhadas por medidas suplementares", num momento em que a indústria da aviação enfrenta a crise causada pela quebra de procura devido às restrições impostas para conter a pandemia.

Este acordo inclui uma extensão da redução de horas em 2021, com "ajustes de salário correspondentes e a suspensão de aumentos coletivos de pagamentos". O acordo vai aplicar-se aos pilotos da Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Aviation Training e ainda aos pilotos da Germanwings.

Desta forma, o grupo indica que conseguirá evitar reduções de trabalhadores até março de 2022.

Citado pela Reuters, Markus Wahl, presidente do sindicato VC, que representa cerca de cinco mil pilotos da Lufthansa, indica que "estão aliviados por ter sido possível proteger o pessoal de cockpit de reduções compulsivas até pelo menos dia 31 de março de 2022". O mesmo responsável avançou ainda à agência que a Lufthansa tem a possibilidade de prolongar este acordo por mais três meses, até junho de 2022.

A Lufthansa já recebeu uma ajuda estatal no valor de 9 mil milhões de euros. No início deste mês, o CEO do grupo avançou que a empresa precisaria de despedir mil pilotos no segundo trimestre do ano caso não conseguisse chegar a acordo com os sindicatos.

Com o setor da aviação como um dos mais afetados pela crise pandémica, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) estima que a recuperação do setor só possa acontecer algures "em 2024".