Lufthansa em negociações para comprar 40% da antiga Alitalia

O jornal italiano Il Foglio avançou na passada sexta-feira que a companhia aérea Lufthansa está em negociações para comprar 40% da ITA, a companhia que sucedeu à Alitalia, e que o negócio se formalizará durante a​​​​ próxima semana. A agência Reuters confirma agora as negociações entre as duas companhias aéras, mas diz que está tudo ainda em aberto, citando fontes próximas do processo.

Uma das fontes revelou à agência que o preço a que será feito o negócio está ainda por fechar, e uma outra fonte avançou que serão necessários mais do que alguns dias para que um acordo global seja alcançado.

Contactada pela Reuters, a Lufthansa não quis prestar esclarecimentos, mas reiterou uma informação já anteriormente veiculada de que estaria aberta a uma parceria com a ITA.

A Lufthansa é uma das companhias apontadas pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a par da Air France/KLM e BA/Iberia, como estando interessada em ser parceira da TAP.