Lufthansa negoceia encomendas com fabricantes para ter aviões mais pequenos

Quase um ano de pandemia atirou o setor da aviação na Europa para perdas de milhões de euros, levando em muitos casos os governos a injetarem centenas de milhões de euros para evitar o colapso das transportadoras aéreas. A Lufthansa recebeu uma Ajuda de Estado de nove mil milhões de euros de Berlim. Implementou várias medidas de corte de custos - negociou nomeadamente com os trabalhadores reduções salariais - e agora que adaptar a sua frota para a retoma.

A Lufthansa está a negociar com os fabricantes de aviões alterações na sua carteira de encomendas. Quer trocar aviões maiores por modelos mais pequenos, que permitam ainda assim voos de longo curso, adianta a agência noticiosa Bloomberg. O objetivo é, assim, ter a frota adequada para as necessidades dos próximos anos, em que antecipam uma queda significativa nas viagens de negócios intercontinentais devido à pandemia de coronavírus.

Carsten Spohr, CEO da Lufthansa, admitiu no início desta semana que a transportadora estava a negociar quer com a Airbus, quer com a Boeing, as encomendas existentes e que as fabricantes de aeronaves estavam a mostrar-se flexíveis, segundo a agência noticiosa. Antes da pandemia, uma parte significativa das receitas da companhia aérea alemã era proveniente do elevado número de voos que realizava para o Médio Oriente e Ásia.

Não entrando em detalhes sobre o que estava em cima da mesa, o presidente executivo da companhia admitiu, no entanto, que tem muitas dúvidas que a procura por viagens de negócios, tanto na Europa como nos Estados Unidos, regresse a níveis pré-pandemia. Vários players do setor do turismo, nacionais e internacionais, têm apontado que o turismo de lazer será dos primeiros a recuperar assim que a pandemia dê tréguas. Antecipam, contudo, que o turismo de negócios terá uma recuperação mais lenta. Durante a pandemia, várias plataformas online ganharam muito destaque, mostrando que é possível fazer reuniões à distância, sem ter de sair de casa ou do local de trabalho. Por isso, apontam vários, esse segmento de viagens poderá ter muitas dificuldades em chegar a níveis pré-pandémicos, embora deva haver a necessidade de grandes eventos.

A Lufthansa tinha encomendado 20 aeronaves Boeing 777Xs e 41 Airbus A350-900s. A Bloomberg escreve que algumas das encomendas do modelo 777Xs podem ser alteradas para o modelo 787 Dreamliners - que empresa já tinha encomendado. A francesa Airbus tem os modelos A330neo e os A321neo (modelos operados pela TAP por exemplo) que são mais pequenos e que podem vir a ser opção para a companhia alemã.

Esta decisão da Lufthansa não é muito diferente de caminhos já tomados por outras companhias. A TAP - que recebeu também uma Ajuda de Estado, embora em condições diferentes -, também renegociou com a Airbus e adiou a aquisição de 15 aviões, o que permitiu poupanças na casa dos mil milhões de dólares, avançou a imprensa, no final de setembro.