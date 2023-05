Lufthansa reduz perdas líquidas para 467 milhões no primeiro trimestre

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Maio, 2023 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Lufthansa, resgatado pelo Estado alemão no início da pandemia, anunciou esta terça-feira que reduziu as perdas líquidas para 467 milhões de euros no primeiro trimestre, menos 20% do que há um ano, devido ao aumento da procura de voos

A Lufthansa informou que o volume de negócios aumentou entre janeiro e março para 7017 milhões de euros (+40%) e os prejuízos operacionais caíram para 304 milhões de euros, metade dos registados há um ano.

O presidente do conselho de administração da Lufthansa, Carsten Spohr, disse estar satisfeito com os resultados e previu um 'boom' nas viagens de verão, especialmente para Espanha, e um recorde de receitas de viagens aéreas para o ano inteiro.

Spohr afirmou que, nas rotas de curto e médio curso, a procura excedeu o nível de 2019.

A Lufthansa acredita que "a procura reprimida após a pandemia do coronavírus é elevada, como evidenciado nomeadamente pelas reservas para os meses de verão no primeiro trimestre do ano".

No entanto, a Lufthansa afirmou que ainda teve perdas no primeiro trimestre devido aos efeitos sazonais, que este ano foram mais fortes porque o segmento de viagens privadas recuperou mais rapidamente do que o segmento de viagens de negócios.

Além disso, o grupo de companhias aéreas teve custos com a expansão do serviço aéreo no verão, investimentos na estabilidade operacional e os efeitos negativos das greves nos aeroportos alemães.

Não obstante, a Lufthansa reduziu para metade o seu prejuízo de exploração no primeiro trimestre, uma vez que transportou 22 milhões de passageiros (+69%) e aumentou a capacidade para 75% do nível anterior à pandemia.

A Lufthansa espera um verão muito forte em termos de viagens, especialmente de viagens privadas.

"Um destino de férias popular no verão é novamente Espanha, mas o interesse por viagens urbanas e curtas está a crescer significativamente", segundo o grupo de companhias aéreas alemãs.

No segundo trimestre, a capacidade aumentará para 82% do nível pré-crise pandemia e, como resultado, as receitas serão até 25% acima do nível de 2019 e o lucro operacional excederá 754 milhões de euros, o valor alcançado no segundo trimestre de 2019.

A Lufthansa prevê que a capacidade de passageiros em 2023 atinja entre 85% e 90% em comparação com 2019.

Confirma, por conseguinte, as suas previsões para 2023 de "uma melhoria acentuada" do resultado operacional antes de resultados excecionais em comparação com o ano passado e uma margem operacional antes de resultados excecionais de pelo menos 8% em 2024.