Lufthansa vai comprar cinco Airbus A350 e cinco Boeing B787 menos poluentes

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Maio, 2021 • 13:41

O grupo aéreo Lufthansa vai adquirir cinco aeronaves Airbus A350 e cinco Boeing B787 Dreamliner de longo curso, que poluem menos 30%, disse o presidente executivo Carsten Spohr na assembleia geral de acionistas.

A Lufthansa investe na modernização da sua frota, apesar de no primeiro trimestre ter tido prejuízos superiores a 1.000 milhões de euros, ainda assim menos 51% do que no mesmo período de 2020, depois de ter reduzido os custos, embora as dificuldades se mantenham devido à pandemia.

Os novos aviões vão substituir outros da frota da companhia aérea alemã Lufthansa que consomem mais.

Os cinco Boeing 787 a adquirir já estão fabricados e tinham sido encomendados, mas não puderam ser entregues no ano passado devido à pandemia. O primeiro destes Boeing vai começar a voar no próximo inverno e os outros na primeira metade de 2022.

Os cinco Airbus A350 serão entregues em 2027 e 2028, adiantou a Lufthansa em comunicado.