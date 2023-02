Luís Ferreira Lopes vai desenhar Portugal Amanhã

Luís Ferreira Lopes é o novo diretor executivo Newsplex/Sol com o pelouro da Economia e Empresas © Igor Martins / Global Imagens

Dinheiro Vivo 04 Fevereiro, 2023 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Administração da ALPAC Capital, fundo que detém a Newsplex (jornais i e Sol), convidou Luís Ferreira Lopes para diretor executivo no semanário, liderando a área Economia e Empresas e o novo projeto multiplataforma Portugal Amanhã.

Luís Ferreira Lopes leva mais de 25 anos de jornalismo (SIC, RTP e Rádio Renascença), tendo sido assessor para Empresas e Inovação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante os últimos seis anos. Em 2022, foi ainda editor executivo do Conselho da Diáspora Portuguesa.

Na SIC, desde 2000, foi editor de Economia, editor executivo, editor de programas especiais de informação, pivot, comentador e repórter, tendo estado na equipa fundadora da SIC Notícias, onde criou, coordenou e apresentou o programa de análise de case studies empresariais Sucesso.pt, entre outros de divulgação de boas práticas empresariais.

A experiência na Economia começou na Renascença (1990) e na RTP (1992/99), incluindo o programa Financial Times. Concluiu o PADE - Programa de Alta Direção de Empresas da AESE (2019), é mestre em Relações Internacionais e licenciado em Comunicação Social, com formações executivas no INSEAD e IE - Instituto de Empresa, tendo sido coordenador do Mestrado em Empreendedorismo e Gestão da Inovação, na Universidade Europeia (2009/11). É autor e coautor de diversos livros.