Luís Manuel: "EDP tem mil milhões de euros para investir em inovação"

Luis Manuel, administrador da EDP Inovação © Rita Chantre / Global Imagens

Francisco de Almeida Fernandes 03 Novembro, 2022 • 21:24

A aposta da EDP na sustentabilidade do sistema energético não é nova. Há mais de 15 anos que a energética portuguesa investe em fontes renováveis, apoiada na inovação tecnológica. Hoje, com presença em quase 30 mercados internacionais, o objetivo é "liderar a transição energética" e tornar o grupo "neutro em carbono até 2030". Ciente da dimensão do desafio "extremamente ambicioso", o administrador da EDP Inovação, Luís Manuel, acredita que para o atingir será essencial garantir colaboração com startups.

"Inserimos no plano estratégico da empresa, que envolve 24 mil milhões de euros de investimento, objetivos de investimento em inovação de mil milhões de euros e outros mil milhões de euros em digitalização", explica em entrevista ao Dinheiro Vivo. E é por isso que, mais uma vez, a multinacional faz questão de marcar presença na Web Summit, o espaço que privilegia a disrupção tecnológica. Aliás, não será por acaso que o stand da EDP está localizado a poucos metros das dezenas de startups Alpha e Beta que procuram na cimeira uma oportunidade de crescimento com apoio de investidores.

Além de áreas prioritárias como as energias renováveis, a mobilidade ou a descarbonização, o hidrogénio e o armazenamento são igualmente estratégicos na rota definida rumo à sustentabilidade. "Uma parte significativa destes fundos de investimento são dirigidos à inovação aberta, à realização de projetos com startups e investimentos com capital de risco", acrescenta Luís Manuel. Responsável por iniciativas como a EDP Ventures ou EDP Starter, o administrador adianta que está na Web Summit "à procura de boas oportunidades de inovação que possam redundar em bons investimentos e em tecnologias adotadas" pela energética.

"Já falámos com muitas pessoas", aponta, embora admita que "ainda é muito cedo" para saber se algum dos projetos que já conheceu terá espaço no portefólio do grupo. Vale a pena recordar que, em edições anteriores, a empresa investiu em startups como a Definied.AI - que esteve na cimeira, esta quarta-feira, para apresentar o Accelerate.AI -, a Aperio, a Drivit ou a YData. "Estamos a analisar", assegura.

Impacto da guerra na Ucrânia

Apesar de recusar que o conflito que opõe a Rússia e a Ucrânia tenha alterado a estratégia de transição energética da EDP, Luís Manuel acredita que, na sociedade, os desafios decorrentes do contexto geopolítico "reforçam a necessidade de aposta em energias renováveis". "Há uma alteração do clima macroeconómico que tem impacto naquilo que estamos a fazer e acho que há, também, um sentimento de urgência reforçado que coloca as pessoas ainda mais motivadas para encontrar as soluções de que estamos à procura", afirma.

Se dúvidas havia sobre os riscos da dependência dos combustíveis fósseis, os últimos nove meses mostraram que "tem todo o sentido" continuar a investir "em renováveis, em mobilidade elétrica e em eficiência", quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista geopolítico. "Quando começamos a discutir resiliência e garantia de acesso a fontes energéticas, as energias renováveis, pelo seu carácter esmagadoramente endógeno, contribuem para retirar essa pressão geopolítica que, muitas vezes, está associada aos combustíveis fósseis", assinala.