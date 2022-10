Luís Simões, Sovena e Mota partilham casos de sucesso

Belén Rodrigo, em Cáceres 09 Outubro, 2022 • 08:08 Partilhar este artigo Facebook

Os casos de sucesso de empresas familiares portuguesas serviram para inspirar os empresários espanhóis. A evolução do operador logístico Luís Simões não se percebe sem a visão ibérica: a companhia está em todas as regiões dos dois países. "Tivemos um diretor-geral para negócios ibéricos quando não era comum", lembra o CEO, José Luís Simões. "Em Espanha, o mercado estava disperso e era muito maior do que a nossa capacidade de crescimento, por isso, ficámos cá desde 2001 e apostámos no crescimento orgânico", conta, mostrando-se honrado pela presença de Portugal no evento: "Qualquer empresário espanhol que nos anos 80 nos ignorava, hoje fala de nós com agrado, porque conhece e investe no país". Ao DV, explica que o mercado espanhol "conta com outra dimensão, que permite que as empresas familiares cheguem a uma escala de liderança mundial".

A aposta dos herdeiros de Alfredo da Silva no azeite mostrou-se também vencedora e Espanha tem agora peso enorme no negócio. Em 2002, com a compra da Agribética em Sevilha, nasceu a Sovena Espanha, hoje o principal exportador de azeite espanhol. "As empresas familiares podem acrescentar perpetuidade e sustentabilidade ao modelo de negócio, desde que bem geridas. E além dos propósitos económicos têm fins sociais, trazem valor acrescentado à sociedade", diz o CEO, Jorge de Melo. Na sua opinião, "é preciso acrescentar valor à empresa herdada, fazer melhor, prepará-la para a geração seguinte, para ser mais resiliente", sem a obsessão de a manter dentro da família. "Se a opção da nova geração for vender ou fazer algo novo, deve ter toda a liberdade para isso", diz.

Com filial em Espanha desde 2007 e presença em 23 países da América Latina, Europa e África, a Mota-Engil vai na terceira geração da família e está cotada em Bolsa. "A gestão familiar teve de evoluir com o crescimento, por isso temos uma holding", explicou a neta do fundador, Inês da Mota Sá. "As empresas familiares partilham as suas preocupações - transferência, eleições, isso são desafios comuns. É importante que os valores da família estejam lá", diz ao DV a membro do Comité Estratégico de Sustentabilidade da construtora.