Lusíadas investe 10 milhões e abre novo hospital em Braga

São 10 milhões de investimento e 400 postos de trabalho, incluindo a equipa de profissionais que já colaboravam com o grupo na Clínica de Santa Tecla e a contratação de novos profissionais que marcam a abertura, no dia 2 de novembro, de uma nova unidade hospitalar do grupo Lusíadas Saúde, na cidade de Braga. A estrutura resulta de um acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Braga.

"A pandemia trouxe grandes desafios a todos os setores de atividade, mas as exigências impostas na área da saúde têm sido uma das principais preocupações e consideramos que a abertura deste novo hospital em plena pandemia vai ser uma mais-valia para todos os bracarenses", destaca Vasco Antunes Pereira, CEO da Lusíadas Saúde.

No centro de Braga, resultado da reabilitação do emblemático Hospital de São Marcos, esta nova unidade hospitalar pretende amplificar a resposta do grupo numa altura em que aumentam as necessidades impostas pela pandemia, contando com "toda a experiência clínica e capital humano da Clinica Médica de Santa Tecla", que se mantém ativa e em total articulação com o Hospital Lusíadas Braga para um conjunto de serviço específicos.

"Esta é uma cidade com mais de 135 mil habitantes, integrada numa região com cerca de 1 milhão de habitantes, e acreditamos, através da nossa missão e proposta de valor, que temos tudo para ser uma unidade de referência em Braga, para todos os que nos procurarem", junta Vasco Antunes Pereira.

O novo hospital contará com 37 gabinetes de consulta, salas de tratamento e exames, bloco operatório e Unidade de Imagiologia, com equipamentos de última geração com resposta para diagnósticos diferenciados. "É ainda de salientar que este hospital é a primeira unidade privada de Braga dedicada em exclusivo à cirurgia de ambulatório", destaca o grupo, que aponta que o Lusíadas Braga será um hospital de referência "quer em tecnologia quer na humanização e excelência dos cuidados de saúde e vai assumir-se como um centro clínico com forte pendor de ambulatório, equipado com todos os meios necessários para uma abordagem médica transversal".