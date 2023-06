Luso Speakers Bureau. Nova plataforma nasce para promover oradores portugueses

© DR

A plataforma Luso Speakers Bureau foi lançada esta quinta-feira e permite profissionalizar o mercado de oradores, facilitando a ponte entre organizadores de eventos e especialistas nacionais. O objetivo é potenciar a participação de oradores portugueses em iniciativas promovidas em Portugal por organizadores internacionais, dando espaço aos speakers nacionais para partilharem as suas histórias.

De acordo com as fundadoras do projeto, Rita Andrews e Marta Graça,a Luso Speakers Bureau trata-se de uma "agência de oradores" que agrega talento, conhecimento e experiência e projeta para fora o trabalho desenvolvido pelos oradores portugueses, por forma a inspirar o público dos eventos que acontecem em território nacional.

Uma das grandes ambições passa também por demonstrar a capacidade técnica instalada do país e captar mais investimento estrangeiro no setor dos eventos e congressos, ao ser disponibilizada a plataforma em inglês e português.

A Luso Speakers Bureau pretende, em simultâneo, promover os oradores nacionais e assegurar diversidade nas gerações, na localização e nos setores, com oradores das áreas de ciência, medicina, economia, gestão e finanças, educação, arquitetura, direito, tecnologia, empreendedorismo, agricultura, artes e desporto.