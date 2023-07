Lusocargo reforça ligação a Paris com serviço expresso de mercadorias

Lusocargo é, desde 2021, uma empresa do grupo BBL © Direitos Reservados

A Lusocargo, empresa portuguesa que desde 2021 integra o universo dos franceses do grupo BBL, anunciou o reforço da sua oferta com um novo serviço expresso de grupagem para transporte rodoviário de mercadorias entre Portugal e Paris. Este é o resultado de uma parceria com a BBL Transport que conta com 12 sucursais em França.

"Com este serviço, pretendemos dar resposta aos nossos clientes que necessitam de tempos de trânsito mais curtos para as suas expedições de sexta-feira (com chegada a Paris na segunda e entrega aos clientes no dia seguinte). Com base na experiência que estamos a ter com outros serviços expresso, como na Alemanha e em Espanha, a resposta tem sido muito positiva, o que nos levou a lançar este serviço também para França", refere o diretor de transporte rodoviário do grupo BBL. Ricardo Arroyo garante "oferecer um serviço premium a um preço muito competitivo".

Com operações em 20 países, em especial europeus, mas também no Brasil, México e Estados Unidos, o grupo BBL, que em 2021 adquiriu a Lusocargo, dá emprego a mais de duas mil pessoas e diz-se "permanentemente atento a novas oportunidades de desenvolvimento da sua atividade". Este ano espera faturar mais de 800 milhões de euros, que comparam com os 605 milhões de 2022.

O grupo não indica qual o contributo da Lusocargo para as suas vendas, sabendo-se apenas que, em 2020, antes de integrar o universo BBL, a empresa portuguesa tinha um volume de negócios de 100 milhões. "Com a integração no grupo BBL, e continuando a operar com base nos princípios que remontam à sua fundação, a Lusocargo ambiciona reforçar a sua capacidade, com base na partilha de conhecimento logístico e na criação de redes estratégicas, que otimizem a qualidade e eficácia do serviço prestado aos seus clientes e que reforcem a posição da empresa como um dos líderes de mercado na organização do transporte internacional, nacional, logística e despachos aduaneiros", refere Ricardo Arroyo.

A empresa, que se assume como "um dos três maiores transitários a operar em Portugal", tem em Espanha, Alemanha, França, Itália, Holanda, Turquia e Reino Unido os seus principais mercados, com o transporte rodoviário de mercadorias a assegurar 86% do seu negócio. O transporte marítimo e aéreo pesa 9%. Os restantes 5% dividem-se entre a área logística e a alfandegária. Fundada em 1984, a Lusocargo tem espaços físicos no Porto, Mealhada, Pombal e Lisboa e uma equipa de 200 trabalhadores.

Sobre as potencialidades de expansão no âmbito da integração no universo BBL, este responsável explica que o estabelecimento de novas parcerias tem definido a atividade recente, tendo em vista reforçar serviços e rotas disponíveis. E destaca a retoma da parceria com a operadora espanhola Seitrans, com a qual passaram a efetuar os serviços de grupagem expresso que ligam diariamente as cidades do Porto e Lisboa a Barcelona e Madrid, "com o objetivo de melhorar continuamente o serviço disponibilizado a todos os agentes do mercado". Além disso, sublinha, "estabelecemos igualmente duas novas ligações diretas, com frequência diária, para a Alemanha e Polónia", serviço disponível desde fevereiro numa "parceria exclusiva com a Raben, um dos principais operadores de transporte no mercado alemão e polaco".

A guerra na Ucrânia, e os seus efeitos na inflação, é uma preocupação. "Além de ter agravado a escassez de matérias-primas, causou igualmente tensões nas cadeias de abastecimento, a flutuação de volumes de transporte e tarifas e a escassez de trabalhadores qualificados em muitas áreas, entre outros constrangimentos", refere este responsável.