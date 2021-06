Madeira entra na lista verde do Reino Unido

Centro Internacional de Negócios da Madeira (Arquivo-Fotos cedidas pelo DN Madeira)

A Madeira entrou para a lista verde de Inglaterra. Londres anunciou esta quinta-feira, 24 de junho, que a partir de 30 de junho os ingleses podem viajar para a Madeira sem terem de cumprir quarentena de 10 dias no regresso a casa. Além da Madeira, Malta, ilhas Baleares, algumas ilhas das Caraíbas estão também nesta lista.

A resolução do governo de Boris Johnson surgiu poucos minutos depois de as autoridades escocesas e da Irlanda do Norte terem também incluído a Madeira nas suas listas verde.

Esta decisão do Reino Unido não apanhou de surpresa as autoridades madeirenses. O vice-presidente do Governo da Madeira, Pedro Calado, dizia esta manhã haver "boas perspetivas" de que a região voltasse a integrar o "corredor verde' de viagens internacionais do Reino Unido, vincando que a decisão deverá ser comunicada hoje pelo executivo britânico.

"Esta manhã tivemos contactos por parte de diversos órgãos de comunicação social do Reino Unido, em que a Madeira seria novamente reposta no "corredor verde'", disse o governante, à margem de uma visita ao Centro de Vacinação do Funchal, na companhia do coordenador do plano nacional de vacinação, Gouveia e Melo, citado pela Lusa. E reforçou: "Isso é o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido aqui na região, é também o reconhecimento da discriminação positiva que o governo regional tinha solicitado ao governo do Reino Unido, no sentido de olhar para a realidade específica da Região Autónoma da Madeira".

O ministro dos Transportes, Grant Shapps, citado pela imprensa britânica, indicou que: "graças ao nosso programa de vacinação bem-sucedido, a nossa intenção é que no final do verão os residentes britânicos que estejam totalmente vacinados não tenham de isolar-se quando regressarem de países que estão na lista amarela".