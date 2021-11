Madeira vai ter central de armazenamento de energia com baterias

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 22 Novembro, 2021 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Empresa de Eletricidade da Madeira vai instalar uma central de armazenamento de energia com baterias, que será integrada num conceito de microrede inteligente. O projeto, adjudicado a um consórcio constituído pela Siemens e pela Fluence, vai permitir melhorar a integração de energias renováveis, sendo que o objetivo é fazer com que estas pesem cerca de 50% no mix energético da região.

Localizado ao lado da Central Termoelétrica da Vitória, o sistema de armazenamento de energia deverá começar a operar no segundo trimestre de 2022. A sua instalação permitirá à Madeira "reduzir o seu consumo de combustíveis fósseis ao longo dos próximos dois a três anos, ao mesmo tempo que ganha maior independência energética sem afetar a qualidade da energia ou a estabilidade da rede elétrica", pode ler-se em comunicado.

O projeto, que será executado em regime de chave na mão, prevê a construção de um sistema de armazenamento de energia com baterias com capacidade de 22,5 MVA/ 15,6 MWh. A tecnologia de armazenamento de energia será fornecida pela Fluence, uma joint venture entre a Siemens e a AES. O consórcio construirá uma solução de armazenamento ao ar livre, que incluirá uma e-house, o produto Gridstack de sexta geração da Fluence e transformadores.

Já a Siemens vai fornecer os quadros de baixa e média tensão e os sistemas de proteção e controlo, assegurando, ainda, "a total integração do sistema de armazenamento de energia na rede elétrica da ilha". O consórcio fará a controlo e manutenção dos equipamentos durante 10 anos.

"As tecnologias de Grid Edge, tais como o armazenamento de energia, desempenham um papel fundamental na descarbonização de ilhas e comunidades remotas. Não só permitem a integração de fontes de energia renováveis intermitentes, como também aumentam a flexibilidade e a resiliência da rede elétrica. O sistema de armazenamento de energia na Madeira, combinado com as nossas soluções digitais para a gestão inteligente de energia, irá acelerar significativamente a sua transição para um fornecimento de energia sustentável e fiável", defende, citado em comunicado, o CEO da unidade de negócios Distribution Systems da Siemens Smart Infrastructure, Stephen May.

Já o presidente do conselho de administração da EEM explica que, com a implementação desta central de armazenamento com baterias, "pretendemos reduzir o número de geradores térmicos que dependem de combustíveis fósseis e aumentar a penetração de fontes de energia renováveis sem correr o risco de apagões, e ao mesmo tempo garantir uma regulação ótima da frequência do sistema elétrico da Madeira". Francisco Taboada acrescenta que, "assim que entrar em serviço, esta central terá um papel extremamente importante como reserva energética rápida para fazer face a variações repentinas quer na produção, quer na carga".