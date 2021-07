Maio com quase 1 milhão de hóspedes, dos quais quase 60 mil eram britânicos

Uma esplanada na praia. © Rui Oliveira/Global Imagens

As unidades de alojamento para turistas registaram perto de um milhão de hóspedes em maio e mais de dois milhões de dormidas, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta quinta-feira, 1 de julho. Estes dados continuam abaixo dos níveis pré-pandémicos.

Maio registou 989,3 mil hóspedes, dos quais mais de 707 mil eram residentes. Entre os hóspedes estrangeiros, destaque para os hóspedes britânicos. Foram 59,8 mil no mês de maio, época em que Portugal integrou a lista verde de Inglaterra e Escócia, ao contrário dos principais destinos concorrentes. Em termos de hóspedes alemães foram 25,6 mil.

Quanto a dormidas, foram quase 2,1 milhões, das quais 1,2 milhões foram de residentes. As dormidas de turistas oriundos do Reino Unido foram quase 200 mil em maio. As dormidas de alemães foram 86,2 mil. Olhando por regiões, no quinto mês de 2021 o Algarve foi onde se registou maior número de dormidas, tendo superado a fasquia do meio milhão. A hotelaria foi a infraestrutura de alojamento mais escolhida.

"Os níveis atingidos em maio de 2021 foram no entanto inferiores aos observados em maio de 2019, tendo diminuído o número de hóspedes e de dormidas, 62,3% e 68,6%, respetivamente", diz o gabinete de estatística.

Além disso, e apesar de maio ter sido um mês em que Portugal estava gradualmente a desconfinar, os dados do INE indicam que 35,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.

Olhando para os cinco primeiros meses do ano, os dados do gabinete de estatística indicam que passaram pelas unidades de alojamento para viajantes mais de 2,2 milhões de hóspedes, dos quais 1,7 milhões eram residentes. E foram 4,7 milhões de dormidas, das quais 3,1 milhões foram de residentes.

De janeiro a maio, a região que captou mais dormidas foi a Área Metropolitana de Lisboa, com mais de 1,1 milhões, seguida pelo Norte, que registou 954 mil dormidas e pelo Algarve com 907 mil. Também no acumulado dos primeiros cinco meses, a maioria dos hóspedes e dormidas optou por instalar-se na hotelaria em Portugal.

O alojamento local com dez camas ou mais (que são os que são contabilizados pelo INE), que ainda esta semana revelou que tem registado elevados índices de cancelamentos devido à evolução da pandemia, contou com mais de 902 mil dormidas, das quais mais de 316 mil foram no mês de maio.

Ainda assim, nota o INE, nos primeiros cinco meses do ano e "comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas registaram uma diminuição de 79,7% (-53,3% nos residentes e -90,1% nos não residentes)".