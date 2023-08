Maior acionista da Ibersol vende ações e fica com 50,6% do grupo

Alberto Teixeira, presidente da Ibersol © Global Imagens

A sociedade ATPS, maior acionista da Ibersol, vendeu uma parte da sua posição na empresa, ficando com cerca de 50,6%, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, a empresa referiu que recebeu da ATPS, "sociedade considerada estreitamente relacionada com os administradores da Ibersol, SGPS, SA, António Alberto Guerra Leal Teixeira e António Carlos Vaz Pinto de Sousa", uma comunicação sobre esta transação.

A Ibersol, controlada por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa, presidente e vice-presidente do conselho de administração do grupo de cadeia de restaurantes de comida rápida, revelou que a ATPS vendeu 4 551 450 ações da empresa, por 7,5 euros por título (preço médio ponderado) no dia 28 de julho.

Após a operação, passou a ser atribuído à ATPS uma posição de 50,66% da Ibersol, adiantou o grupo, num total de 21 459 382 ações.

Segundo o relatório do governo societário da empresa, no dia 31 de dezembro de 2022 a ATPS detinha uma posição de 56,55% na Ibersol.

No dia 3 de agosto foi noticiado que a Fergie, sociedade gerida pelos dois filhos de António Pinto de Sousa e pelo filho de Alberto Teixeira, comprou mais de 4,5 milhões de ações da Ibersol à ATPS e passou a deter 10,74% do capital da empresa, tornando-se o segundo maior acionista da cotada do PSI.

"[...] Informamos que Pedro André Gonçalves Teixeira, Pedro Barbosa Vaz Pinto de Sousa e Diogo Barbosa Vaz Pinto de Sousa [...] comunicaram à Ibersol que no dia 28 de julho de 2023 a Fergie - serviços de gestão adquiriu 4.551.450 ações da Ibersol à ATPS -SGPS, passando a deter 10,74% do capital e dos direitos de voto", lê-se num comunicado remetido ao mercado.

A sociedade Fergie é detida pela IES que, por sua vez, é detida por Pedro André Gonçalves Teixeira (50%), Pedro Barbosa Vaz Pinto de Sousa (25%) e Diogo Barbosa Vaz Pinto de Sousa (25%).

O grupo Ibersol é dono de marcas como a KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Pans & Company e Miit.