Maior aposta na digitalização do turismo poderá gerar 50 mil empregos

A maior aposta na digitalização da indústria do turismo poderá gerar 50 mil empregos adicionais em Portugal nos próximos anos, revela um estudo da Oxford Economics encomendado pela Google. “Existe um potencial de crescimento das receitas turísticas” e também é possível gerar mais emprego com o digital, salienta José Maria Júdice, diretor de indústria da Google para o turismo em Portugal.

“As melhorias na conectividade digital, desde 2012, em Portugal, geraram quase 50 mil empregos no turismo, uma proporção significativa face aos 250 mil empregos totais criados pelo turismo entre 2012 e 2018”, refere o estudo da Oxford Economics, acrescentando que “há hoje oportunidades para criar 50 mil novos empregos em Portugal nos próximos anos”.

“Maior investimento na infraestrutura digital, competências digitais e maior atividade digital são fatores críticos de sucesso para atingir os objetivos”, acrescenta o estudo.

“Cerca de 80% das pesquisas por viagens já acontecem no digital. É importante como país que continuemos com a melhoria dos conteúdos online e na capacitação das pessoas que trabalham no setor do turismo para estarem mais confortáveis com o digital”, acrescenta José Maria Júdice.

O estudo aponta ainda que 83% do alojamento disponível em Portugal já pode ser reservado pela Internet e gera 41% do volume de vendas do setor.

A Oxford Economics destacou ainda a importância de um conjunto de mercados emergentes no turismo português, nomeadamente o Brasil e os Estados Unidos. “Para ter uma ideia, em 2010 o mercado americano era o nono mais relevante em termos de turistas e em 2018 já era o sexto mercado”, afirmou o responsável da Google, apontando que os Estados Unidos estão “numa tendência claramente ascendente”. Por sua vez, “o mercado brasileiro nos últimos anos praticamente dobrou o volume de turistas para Portugal”, apontou.

“O próximo desafio será conseguirmos promover Portugal além do sol e praia”, aponta, destacando o “enoturismo” ou o “turismo da saúde” como exemplos de alternativas ao modelo clássico. “Temos ainda muito em Portugal para mostrar”, conclui.