Maior aposta nas renováveis gera maior procura por planos de transição energética

Pedro Maia, responsável da área de Energias Renováveis e Recursos Naturais da WTW para Portugal © D.R.

Dinheiro Vivo 03 Fevereiro, 2022 • 17:36

O crescimento da aposta das organizações nas energias renováveis está a criar maior procura por planos de transição energética, conclui a WTW no Análise Anual do Mercado de Energias Renováveis, divulgada esta quinta-feira.

"O crescimento acelerado do setor das energias renováveis continua, à medida que as empresas procuram fazer a transição para um ambiente de baixo carbono", refere o relatório da WTW. Ora isso leva a que " a rapidez deste crescimento está a criar também uma procura significativa para aumentar a resiliência contra as alterações climáticas".

"A indústria das energias renováveis está a transformar-se a um ritmo que pode ser difícil de acompanhar. Assistimos ao crescimento recorde das adições de capacidade solar voltaica e eólica - que bateram os valores do ano anterior -, bem como no crescente interesse das seguradoras em energia eólica offshore e em hidrogénio, onde estão disponíveis sinergias em estratégias ambientas e tecnológicas", argumenta Pedro Maia, responsável da área de Energias Renováveis e Recursos Naturais da WTW para Portugal.

A análise da WTW também nota que o mercado de seguros de energias renováveis está a estabilizar, "sendo expectável verificarem-se apenas pequenos aumentos de preços em 2022 para os equipamentos e estruturas mais recentes".

Apesar da avaliação positiva sobre o desenvolvimento das renováveis, a WTW salienta que há desafios a controlar: os ativos envelhecidos, operação & manutenção e peças sobressalentes, risco de catástrofes naturais, experiência do construtor, obrigações do mutuante, o ritmo das mudanças tecnológicas e os riscos de interrupção da cadeia de fornecimento relacionados com motivos variados, como por exemplo, a Covid-19.