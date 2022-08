Maior conferência tech chega a Lisboa em outubro

Vão existir conferências, workshops, debates, pitchs e outros no evento tech realizado no Centro de Congressos de Lisboa © DR

O Future.Works irá decorrer nos dias 7 e 8 de outubro no Centro de Congressos de Lisboa - em formato híbrido - e são agora revelados os primeiros oradores nacionais e internacionais. O tema deste ano é "O futuro do trabalho", segundo o comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

O chefe executivo na Indigometrics, Josh Klein, é um dos oradores confirmados. É um futurista americano a viver na Islândia, que irá abrir o palco principal. A ele juntam-se Dalia Turner, vice-presidente de recursos humanos da Feedzai, uma apologista da cultura organizacional e Roberto Cortez, que fundou a JNation, entre outros.

Considerado a maior conferência para o talento tech em Portugal, o evento contará com mais de 100 sessões e de 150 oradores, estes que compõem várias conferências, workshops, debates, pitchs e outros.

O chefe executivo da Landing.Jobs - empresa parceira da conferência -, Diogo Oliveira, afirma que "para conseguir atingir o objetivo de ser o evento internacional de referência no desafio e desenho do futuro do trabalho, precisávamos dos oradores certos. Vamos ter a oportunidade de ouvir experiências enriquecedoras".

Relativamente à importância do tema abordado no evento tech, o responsável acrescenta que é preciso saber "como esta (r)evolução está a impactar o mundo, desde a mudança de paradigma e como Portugal pode tirar partido da mesma até à globalização do trabalho tecnológico, o papel da tecnologia, e outros".