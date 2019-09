Maior construtora do mundo à procura de parceiros em Portugal

A empresa China Construction Third Engineering, do CSCEC, o maior grupo construtor do mundo, esteve em Portugal durante uma semana à procura de parceiros para novos projetos, como o aeroporto do Montijo e a ampliação do porto de Sines. Esta companhia esteve a fechar vários protocolos preliminares nas áreas da construção e arquitetura.

As apostas nas infraestruturas e imobiliários em Portugal, Brasil, Marrocos e nos países africanos de língua oficial portuguesa são o principal objetivo destas parcerias, indicou um alto responsável desta empresa chinesa ao Jornal de Negócios desta quarta-feira.

A China Construction Third Enginnering poderá entrar diretamente no capital das empresas portuguesas como fazer parte de consórcios com empresas nacionais para se candidatar a concursos públicos, adiantou o consultor Y Ping Chow, citado pela mesma publicação.

O grupo CSEC – China State Construction Engineering Corporation – abriu uma sucursal em Portugal no início de 2018, de acordo com a revista Exame.