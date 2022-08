Maior horta vertical do mundo está no Dubai

Com um investimento de 40 milhões de dólares (cerca de 39,3 milhões de euros), a Bustanica abre portas à maior horta vertical do mundo no Dubai. Com 30 658 metros quadrados, a horta vai produzir mais de mil toneladas de folhas verdes anualmente. As instalações ficam perto do Aeroporto Internacional Al Maktoum, no Dubai, segundo o comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

A Bustanica destaca que as plantas que serão utilizadas requerem 95% menos água do que a agricultura tradicional.

Esta será a primeira horta vertical, sublinha a Emirates Crop One, um consórcio entre a Emirates Flight Catering, que presta serviços de catering a mais de 100 companhias aéreas, e a Crop One, empresa de agricultura vertical interior com recurso à tecnologia.

"A Bustanica é impulsionada por tecnologia de ponta e por uma equipa interna especializada que inclui agrónomos, engenheiros, horticultores e cientistas especializados em produtos hortícolas. Um ciclo de produção contínuo assegura que o produto é fresco e limpo, cultivado sem pesticidas, herbicidas, ou produtos químicos", conclui a empresa em comunicado.