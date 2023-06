Maior loja da JD abre no Colombo

(Imagem de Arquivo) © DR

Vai ter 700 metros quadrados e a partir de sexta-feira terá também disponível uma oferta mais alargada que inclui roupas para mulher, júnior e criança. Falamos da JD - marca conhecida no campo da moda desportiva - que no dia 30 inaugura a sua nova loja no segundo piso do Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Para comemorar a abertura daquele que passará o maior espaço comercial da JD, em Portugal, a marca diz, em comunicado, que "a diversão para os clientes será no sábado", altura em que existirá a "a oferta de granizados para todos os clientes que efetuem compras nesse dia".

E, sempre no âmbito destas celebrações, a JD vai oferecer "200 t-shirts exclusivas com o tema da abertura e Merchandising (como ring lights portáteis para telemóvel, capas para o telemóvel impermeáveis, suportes para o telemóvel e porta-chaves)".

Para que os clientes tenham ama recordação desta abertura, estará ainda disponível um photobooth e vai, ainda, ser levado a cabo um leilão de 12 pares de sapatilhas.

A JD diz, também, que a nova loja vai receber marcas como Juicy Couture, Under Armour e Lacoste e reforça, explicando, que as roupas que vende nas lojas físicas também estão disponíveis online.