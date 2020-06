Maior navio de sempre com bandeira portuguesa registado na Madeira

A Mediterranean Shipping Company (MSC) registou o seu mais recente porta-contentores no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR). O MSC Virgo tem um comprimento total de 366 metros e 51 metros de largura, e, de acordo com uma nota enviada às redações, é “o maior navio alguma vez registado sob bandeira portuguesa. A sua capacidade de transporte é de 15.000 TEU e tem 153.100 GT de tonelagem de arqueação bruta”.

A empresa de transporte marítimo, uma das maiores do mundo do setor, “espera registar no MAR mais três navios de dimensões semelhantes, mantendo-se como um dos armadores internacionais com mais embarcações registadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), com mais de 50 navios”, lê-se na mesma nota.

Paulo Prada, CEO da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, sublinha que “numa altura em que é fundamental criar condições para atrair investimento e dinamizar a economia nacional e regional, o registo deste navio é mais um sinal de que o CINM, desta feita através do Registo Internacional de Navios, um dos seus três setores, pode contribuir para a retoma económica do País e da Região”.

Em 2019 o MAR registou 680 navios, um aumento de 10%. Números que fazem, segundo a instituição, “deste registo internacional português um dos maiores a nível europeu, quer em termos de tonelagem de arqueação bruta quer em termos do número de navios”.

Paulo Prada considera que “o registo de mais uma embarcação desta natureza no MAR, em particular uma nova construção, bem como a expetativa de mais três registos semelhantes ainda este ano pode

ser visto como um incentivo importante para o sector do transporte marítimo e da economia azul em Portugal”.