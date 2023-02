Maior organização mundial de networking realiza segundo Open Day Inovação em Portugal

Open Day Inovação vai contar com momento de networking. © fgnopporn - stock.adobe.com

O grupo BNI Inovação, composto por empresários da zona de Sintra, vai realizar a 2ª edição do evento Open Day Inovação com o tema "Sucesso pela Diferenciação", convidando outros empreendedores a vir conhecer o grupo e a discutir a importância da singularidade no mundo dos negócios.

O evento decorrerá na Arena do IVP, em São Marcos no Cacém, no dia 15 de março a partir das 14h30. A lotação está limitada a 250 empresários e a entrada tem um custo de 25 euros por pessoa. As inscrições ainda estão abertas.

O encontro contará com vários oradores para quem a diferenciação é um dos fatores decisivos do sucesso, estando confirmados até ao momento André Gouveia, diretor criativo da INNGage; Ausenda Oliveira, presidente da comissão técnica 219; a chef Inga Martin; Ricardo Silva, head of marketing de uma startup tecnológica; e Rúben Pardal, head of digital brand strategy do Lidl.

Além das palestras, existirá um momento de networking onde os empreendedores presentes terão a possibilidade de conhecer outros empresários, criar sinergias e potenciar novos negócios. O momento será conduzido pelo grupo BNI Inovação, com oito anos de experiência e mais de seis milhões de euros gerados para a economia local em negócios dos seus membros.

Criado em 1985 pelo nova-iorquino Ivan Misner, o BNI é uma rede de empresários com mais de 260 mil membros em 73 países, que se reúnem semanalmente em grupos, procurando ajudar-se mutuamente para desenvolver os negócios uns dos outros, trocando contactos e referências entre si.