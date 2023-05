Maior parque eólico da EDP Renováveis passa a dar luz a 130 mil casas

O maior parque eólico da EDP Renováveis em Portugal, que se localiza em Alta da Coutada, na cumeada da Serra da Padrela, pertencente aos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Valpaços, vai passar a fornecer luz elétrica a 130 mil casas, foi esta terça-feira anunciado.

Em funcionamento desde 2010, a operação do complexo eólico foi reforçado com mais seis aerogeradores que vão aumentar em 12% a produção anual de eletricidade. Desta forma, o parque eólico da EDP Renováveis, que já tinha 72 aerogeradores e uma capacidade de 165,6 megawatts (MW), passa a ter 78 aerogeradores e uma capacidade instalada de 187 MW.

"O projeto já era o maior da EDP Renováveis em Portugal e a partir de agora conseguirá fornecer energia limpa suficiente para abastecer 130 mil casas", realça o comunicado enviado à redação.

Com o reforço da capacidade de produção, a empresa estima que o parque passe a produzir "mais de 420 GWh [gigawatts-hora] de energia renovável por ano, o suficiente para fornecer cerca de 130 mil casas com eletricidade produzida sem emissões de carbono".

"As turbinas agora adicionadas produzirão o equivalente às necessidades de 15 mil casas médias. A cada ano, o projeto deverá evitar a emissão de 170 mil toneladas de CO2 para a atmosfera", adianta o comunicado.

De acordo com Duarte Bello, administrador da EDP Renováveis para a Europa e América Latina, "adicionar mais potência a um parque eólico em funcionamento é neste momento uma das principais apostas da EDP Renováveis".

"Ao instalarmos mais aerogeradores, estamos a dar mais energia limpa à rede e de uma forma mais célere, sem a complexidade que um novo projeto implica", salienta o gestor.

Além de reforçar a potência do parque eólico de Alta da Coutada, a EDP está a avaliar "a possibilidade de hibridizar" o parque, equacionando adicionar "também produção fotovoltaica ao complexo, tal como fez no Parque eólico de Mosteiro, no distrito da Guarda, no final de 2022, naquele que se tornou no primeiro parque renovável híbrido da Península Ibérica".

A empresa relembra, ainda, que no final de 2022, colocou em funcionamento aerogeradores adicionais no Parque eólico Barão de São João, no Algarve, "tendo utilizado naquele sobreequipamento duas das maiores e mais potentes turbinas da Península Ibérica". Acresce o reforço de 11 parques eólicos em Portugal.