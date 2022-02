Maioria das empresas sem soluções de segurança para o trabalho remoto (Imagem de arquivo) © Nicolas Asfour/AFP

Um estudo da fornecedora de soluções de cibersegurança Check Point Software Technologies revela que "a grande maioria das empresas" não implementou soluções de segurança para o trabalho remoto e apenas 9% cumpre todas as práticas de segurança recomendadas.

Com a participação de mais 1200 profissionais de segurança TI (Tecnologias da Informação) de todo o mundo, o estudo pretendeu examinar como a transição para o trabalho remoto tem alterado as práticas de segurança das organizações, dos utilizadores, dos dispositivos e das formas de acesso.

Segundo conclui, "com as ameaças a aumentar em número e sofisticação, muitas organizações não têm conseguido acompanhar a evolução com soluções de segurança que assegurem a melhor conectividade e segurança para os trabalhadores remotos", sendo que 26% dos inquiridos não têm uma solução para detetar e impedir ataques de 'ransomware' ('software' nocivo).

"Apesar de muitas empresas terem abraçado novos formatos de trabalho, como o trabalho híbrido e/ou remoto, não estão a ser adotadas as soluções críticas necessárias para proteger as equipas remotas. Este estudo confirmou que muitas organizações têm falhas no que toca à segurança dos utilizadores, dos dispositivos e de acesso" afirma o vice-presidente de gestão de produto da Check Point Software Technologies, Itai Greenberg, citado no comunicado.