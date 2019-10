Maioria dos consumidores europeus defende iniciativas sustentáveis

A grande parte dos consumidores da Europa (81%) defende a importância de as marcas implementarem programas que melhorem o meio ambiente. A conclusão é do relatório “Evolving Sustainability” da Nielsen, que delineia o impacto das preocupações em torno da sustentabilidade para o consumo na Europa Ocidental.

São os millenials – com idades entre os 21 e os 34 anos – os consumidores mais preocupados, com 85% a afirmar firmemente que as empresas devem emprenhar-se em melhorar o ambiente. Seguem-se os baby boomers (50 – 64 anos) e a silent generation (mais de 65 anos).

De acordo com o relatório, os consumidores assumem que níveis como a responsabilidade social da marca, o caráter reutilizável ou reciclável das embalagens e a transparência da informação têm impacto na sua decisão de compra ou experimentação.

A sustentabilidade da marca pode estar relacionada com valores premium, já que 30% a 40% dos consumidores indicam estar dispostos a pagar mais por produtos que cumpram determinadas normas sustentáveis.

“Em Portugal, o cenário é semelhante e acompanha as tendências globais mais emergentes: 85% dos portugueses assumem que o suporte das empresas a causas ambientais impacta a sua decisão de compra”, afirma Ana Paula Barbosa, Retailer Vertical Director da Nielsen Portugal.

“A capacidade para implementar iniciativas sustentáveis vai impulsionar o crescimento de vários mercados, à medida que cresce a procura por uma oferta que responda a este tipo de preocupações e que as marcas locais fazem uso desta tendência para potenciar as suas vendas. Esta é também uma oportunidade única para a inovação, visto que constitui um enorme fator de experimentação de novas marcas ou produtos”.

A responsável acredita que à medida que as marcas continuam a implementar esforços na sustentabilidade, a sua influência vai aumentar.