Maioria dos consumidores portugueses pretende fazer compras online

Sete em 10 consumidores indicam que compraram com maior frequência no smartphone. © Getty Images/iStockphoto

Mónica Costa 10 Março, 2022 • 12:44

Quase metade dos portugueses vai comprar maioritariamente online, no próximo ano, revela um estudo da Klarna, divulgado esta quarta-feira. O Shopping Pulse: Portugal revela que os hábitos de consumo dos portugueses estão a ficar cada vez mais digitais, sendo que 47% da população pretende aderir a esta forma de fazer compras. Este valor fica acima de mercados como os EUA, com 45%, França (35%) e Países Baixos (42%). Já a percentagem de adesão às compras online sobe entre a geração Z, onde 62% dos inquiridos revelam esta tendência de consumo.

Ainda de acordo com o relatório, 79% dos consumidores acreditam que as marcas e lojas precisam de investir em nova tecnologia, de forma a melhorar a experiência de compra.

O Shoping Pulse: Portugal apurou também que os portugueses comprariam mais - 60% - através da internet se houvesse "maior escolha de meios de pagamento disponíveis". E que a incerteza sobre se vão querer ficar com o produto leva cerca de 80% dos consumidores nacionais a deixar de comprar online. Nesta situação 82% de potenciais clientes preferiam receber os produtos antes de pagarem a totalidade dos mesmos.

Para Alexandre Fernandes, head of business development da Klarna em Portugal, "os consumidores portugueses estão ávidos de transformação digital, mas muitos hesitam em comprar online pois receiam gastar dinheiro em produtos que podem não ser exatamente o que esperam" mas afirma que "está absolutamente claro que os portugueses querem tornar-se mais digitais na forma como comprar, e as marcas têm aqui a oportunidade de desbloquearem o seu crescimento, tendo a logística certa em torno das suas estratégias."

Dados do estudo

O estudo revelou ainda que as compras mobile crescem, com as preferências do consumidor a voltar-se para a compra através do telemóvel. São sete em 10 consumidores a indicar que compraram com maior frequência no smartphone. Comparação de preços (94%), procura de promoções (97%) e acompanhar as entregas e devoluções (96%) são as atividades mais comuns, relacionadas com compras, feitas num telemóvel.

A experiência de compra online mantém complexidade, uma vez que os portugueses continuam a apontar defeitos e complexidade à experiência de compra. Impossibilidade de ver ou experimentar produtos (51%), custos de envio (50%) e incertezas nas datas de entrega (27%) são os principais obstáculos. No entanto ressalva para a intenção de comprar mais online de hoje a um ano.

Os portugueses referem também a necessidade de investimento em novas tecnologias, por parte das marcas. E preferem que existam entregas e devoluções. São três quartos (76%) os consumidores que acreditam que as marcas precisam de melhorar os seus processos de devolução. Quase metade (44%) teve de esperar pelo seu dinheiro mais de oito dias e 30% mais de três dias.

Roupa e sapatos (51%), produtos eletrónicos (43%), produtos de beleza (32%) e produtos de lazer, desporto e hobbies (26%), são as categorias mais utilizadas no e-commerce em Portugal e os produtos de eletrónica e entretenimento são comprados com maior regularidade online do que em lojas físicas em Portugal. Em fevereiro, 43% dos consumidores compraram produtos eletrónicos online, e apenas 27% em lojas físicas - os valores são equivalentes para produtos de entretenimento.

Roupa e sapatos, que é a maior categoria de compras online, é também a que tem a maior percentagem de compras feitas em lojas físicas com 63%, enquanto o online alcança 51%. Em mais de metade dos restantes países inquiridos, produtos desta categoria são mais frequentemente comprados online.

Os menos comprados online são os produtos de supermercado e farmacêuticos, mesmo comparando com outros países. Apenas 26% dos consumidores portugueses fez compras de supermercado online, comparando com 42% no Reino Unido, tal como apenas 16% dos consumidores nacionais comprou digitalmente produtos farmacêuticos, comparando com 45% dos da Suécia.

A maioria dos portugueses prefere o computador nas compras online (65%), enquanto apenas 31% prefere o telemóvel. Portugal fica em 8º lugar entre os 11 restantes países ordenados pela preferência do uso do telemóvel, à frente da Bélgica (25%), França (27%) e da Alemanha (30%) - mas muito atrás dos EUA (46%).

O Shopping Pulse: Portugal inclui informações sobre os hábitos e expectativas de consumo dos portugueses, comparando com dados internacionais de mais de 18 mil consumidores em 11 países como os EUA, Reino Unido, Austrália, Alemanha, Áustria, Países Baixos, Bélgica, França, Suécia, Noruega e Finlândia.