Maioria dos portugueses vai comprar online até ao final do ano (Imagem de arquivo)

Francisco de Almeida Fernandes 26 Setembro, 2022 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A época dourada para o comércio digital aproxima-se a passos largos. Até ao final do ano, momentos promocionais como a Black Friday, Cyber Monday ou Singles Day deverão atrair 7 em cada 10 portugueses, confirma um estudo divulgado esta segunda-feira pela Google Portugal. Em período marcado pela incerteza económica, aumentam as pesquisas relacionadas com a inflação e Euribor, mas nem por isso reduzem as intenções de compra.

O pontapé de partida para a peak season acontece já a 21 de outubro, no Dia de Compras na Internet, e este ano inclui, além dos eventos habituais, o Campeonato do Mundo de futebol, no Qatar, em novembro. Apesar dos níveis de confiança do consumidor estarem "historicamente baixos", Bernardo Correia, country manager da Google em Portugal, acredita que as empresas de retalho são "resilientes" e terão capacidade de gerar receitas por via do e-commerce.

Mais do que uma convicção, são os números do Google Consumer Survey Portugal que o demonstram. De acordo com os dados, a par das pesquisas por inflação ou Euribor, os consumidores portugueses aumentaram a procura por produtos e serviços considerados "pequenos luxos". É o caso de termos como "vestidos de festa", "corte de cabelo", "pacote de viagens" ou "maquilhagem festival", que cresceram mais de 50%.

Para as empresas que apostam no comércio digital, é relevante considerar que 70% dos portugueses tem intenção de fazer compras durante os próximos meses, seja apenas pela via online ou em local físico e em lojas digitais. Por outro lado, o inquérito demonstra que o processo de decisão assenta, cada vez mais, na procura e comparação através da internet, com 59% das pessoas a dizer que procuram informação online antes de concretizar a compra.

Estes indicadores vão ao encontro de auscultações do International Passport e Eurostat, que indicam um crescimento consolidado do número de consumidores digitais. Em território nacional, prevê-se que o aumento de clientes do e-commerce cresça dos 62% registados em 2021 para 67% no final deste ano. São dados que contribuem para o peso das vendas do retalho através dos canais online, que em Portugal valem 8%, menos do que os 12% em Espanha e dos 30% no Reino Unido, mercado que lidera a tabela a nível europeu.

Oportunidade para as empresas

Apanhar o comboio do e-commerce é considerado essencial para o crescimento das empresas nacionais, com a Google Portugal a apontar cinco dicas que os gestores devem considerar para tirar proveito da principal época de compras que se aproxima. Planeamento é a palavra-chave no comércio digital, que deve apoiar-se em cinco pilares fundamentais para o sucesso das vendas neste canal:

Medição e privacidade

Com novas exigências impostas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), mas também com a crescente preocupação dos utilizadores em relação à sua privacidade no espaço digital, as empresas devem procurar ter uma estratégia de medição robusta, focada na privacidade, que permita aferir a eficiência dos investimentos nos canais digitais.

Dados primários

Medir, analisar e adaptar são termos importantes para construir campanhas de venda online, partindo dos dados primários provenientes dos canais de venda das empresas, das pesquisas e promoções. Esta deve ser a base a partir da qual se constroem estratégias de venda.

Automação

Mais do que falar em inteligência artificial, importa recorrer a esta ferramenta para tentar prever o comportamento dos consumidores e responder às suas necessidades. Campanhas integradas e soluções automatizadas podem ajudar as empresas nas vendas digitais, mas também no comércio físico.

Omnicanal é o caminho

Como mostram os dados, cada vez mais os consumidores procuram informação sobre os produtos e serviços no espaço digital para tomar uma decisão informada sobre a compra que pretendem fazer. Muitas vezes, o processo de decisão pode ser feito exclusivamente online e a aquisição ser concretizada em loja física. É, por isso, fundamental que as empresas procurem ter presença nos diferentes canais para acompanharem os potenciais clientes durante toda a sua jornada.

Internacionalização

Se a empresa estiver pronta para iniciar vendas de Portugal para o estrangeiro, esta pode ser uma estratégia eficaz para a diversificação de mercados e para a redução de exposição ao risco. Ferramentas como o Market Finder podem ser úteis na prospeção de um novo mercado, nomeadamente para a análise de dados sobre consumo e comportamento dos compradores.