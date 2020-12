Mais 2 estrelas Michelin em Portugal. Uma é do chef Ljubomir

Chef Ljubomir Stanisic © Sara Matos Global Imagens

São mais dois restaurantes a juntarem-se à constelação de estrelas Michelin portuguesas. O 100 Maneiras, em pleno Bairro Alto, do mediático chef Ljubomir Stanisic e o Eneko Lisboa, do chef basco Eneko Atxa, de 43 anos, que há pouco mais de um ano se instalou em Alcântara.

Eneko Atxa tem já no currículo três estrelas Michelin no Azurmendi, em Larrabetzu, Espanha, restaurante que está na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, que é um exemplo de sustentabilidade (por duas vezes eleito o mais sustentável do mundo). Mas não só, tem mais duas estrelas, uma no Eneko Bilbau e outra no Eneko, em Larrabetzu (dentro da Bodega Gorka Izaguirre). Já abriu o Eneko Londres e o Eneko Tóquio. Junta-se assim aos também chefs espanhóis Martin Berasategui e Sergi Arola que têm uma estrela nos seus restaurantes em Portugal.

O chef Ljubomir Stanisic que abriu o restaurante 100 Maneiras há dez anos apresentou durante vários anos o programa de televisão Pesadelo na Cozinha, líder de audiências na TVI, e no verão mudou-se para a SIC. Recentemente o chef nascido na Bósnia fez greve de fome junto à Assembleia da República em conjunto com o Movimento Sobreviver a Pão e Água. Para além do restaurante 100 maneiras, tem um bistrô com mesmo nome em Lisboa.

Os restantes restaurantes portugueses com 1 e duas estrelas mantiveram as distinções do guia do ano passado (ver lista no final do artigo). Apenas o São Gabriel, em Almancil, que encerrou deixou de fazer parte do Guia Michelin.

Gala à distância devido ao covid-19

Num ano atípico devido à pandemia do covid-19 a Gala de entrega das estrelas Michelin fico limitada a um evento transmitido online desde Madrid. Na transmissão a organização do Guia Michelin para Espanha e Portugal anunciou os restaurantes que venceram uma ou duas estrelas, sendo que em nenhum dos países foi anunciado novos restaurantes com três estrelas - Portugal não tem nenhum, Espanha conta com 11.

Com algumas dúvidas quanto à forma como os inspetores puderam avaliar os restaurantes, por causa do covid-19, a diretora de comunicação e marcas da Michelin, Mónica Rius, assegurou, em declarações à agência EFE que o inspetor-chefe "José Vallés e a sua equipa de inspetores foram capazes de assegurar a seleção de 2021 em circunstâncias tão adversas como as deste ano".

"Foi um trabalho de campo sem precedentes, com o objetivo único de não faltar ao nosso encontro anual com os nossos leitores, e de apoiar um setor estratégico tão castigado pela pandemia", referiu.

Em Espanha foram atribuídos mais três restaurantes com duas estrelas (Bo.TiC, em Girona; Cinc Sentits, em Barcelona, e Culler de Pau, em Pontevedra). Sendo que outros 19 novos restaurantes ganharam uma estrela.