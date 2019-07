Mais de 100 funcionários saíram dos CTT até junho

A reestruturação dos CTT levou à saída de 102 trabalhadores até junho, elevando para 531 o número de colaboradores que, desde o final de 2017, saíram dos Correios. A empresa apresentou lucros de 9 milhões, uma subida homóloga de 21% na primeira metade do ano

Até junho, os CTT tinham 12 561 trabalhadores, menos 0,3% do que há um ano. Uma redução que resultou do decréscimo nas áreas de correio e outros (-193) e serviços financeiros (-3), compensado pelo negócio de encomendas (+18) e banco (+140, dos quais 115 trabalhadores da 321 Crédito).

Não fosse a integração dos quadros da 321 Crédito, ocorrida em maio, o número global de trabalhadores teria reduzido 153. As áreas de operações e distribuição (6027, dos quais 4410 carteiros) e rede de retalho (2574) representam cerca de 78% dos colaboradores. No semestre, com o pagamento de indemnizações, os CTT tiveram custos de 6,8 milhões.

Nova liderança

O plano de transformação resultou no semestre em poupanças de 4,5 milhões. E vai continuar este ano. Agora sob a liderança de João Bento, os CTT querem “superar os objetivos de poupança já anunciados, nomeadamente através da poupança incremental de gastos operacionais e de uma política de rescisões por mútuo acordo mais restrita, incluindo a mobilização acrescida de mecanismos de reforma antecipada”.

Os CTT reviram ainda em baixa o montante de investimento previsto para este ano, de 55 milhões anunciado em fevereiro, para 45 milhões. Deste montante, 14,7 milhões foram já investidos até junho