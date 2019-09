Mais de 100 projetos inovadores recebem financiamento de 210 milhões

108 projetos inovadores foram selecionados para financiamento no âmbito do Conselho de Europeu de Inovação (EIC, na sigla em inglês), na última ronda de financiamento. O valor total a ser distribuído pelos projetos, através do acelerador da EIC e do Fast Track to Innovation, é de 210,2 milhões de euros, nota a Comissão Europeia em comunicado. Cada projeto receberá entre meio milhão e três milhões de euros. O financiamento servirá para ajudar as empresas a entrar no mercado mais rapidamente.

Entre os selecionados encontram-se uma plataforma híbrida de simulação para a neurocirurgia, uma pedra de bancada de cozinha reciclável, uma tecnologia que reproduz o processo da chuva para fornecer água potável sustentável, uma vacina anti-metastática contra o cancro, entre outros.

“Cada uma das empresas que recebe financiamento através do Conselho Europeu de Inovação oferece uma solução para um problema que afeta a vida quotidiana dos europeus, seja na área da saúde, meio ambiente, energia e muito mais. É com satisfação que constato que o Conselho Europeu de Inovação já cumpre a sua promessa de apoiar os inovadores com a visão e a capacidade de promover mudanças positivas no mundo”, destacou Carlos Moedas, Comissário com a pasta da Investigação, Ciência e Inovação.

Sob o acelerador da EIC, 96 pequenas empresas de 20 países vão obter apoio para acelerar o ritmo de sua inovação com 177 milhões de euros. Cada projeto receberá até 2,5 milhões de euros para financiar atividades de inovação como demonstração, teste, pilotagem e ampliação. As empresas vão ainda beneficiar de 12 dias de serviços de coaching e aceleração de negócios gratuitos.

As PME francesas foram as mais bem-sucedidas, com 11 empresas selecionadas para o financiamento. Seguiram-se Espanha (10) e Israel (9). A maioria das empresas selecionadas atua no campo das TIC, saúde e engenharia.

Através do Fast Track to Innovation, 14 projetos inovadores vão receber apoio para chegar ao mercado mais rapidamente, num valor total de 33 milhões de euros. Esta vertente suporta conceitos inovadores maduros que já foram testados. Os projetos podem receber até três milhões, envolvendo três a cinco parceiros, incluindo PME e a maioria dos participantes do setor. As PME participantes também têm acesso a serviços gratuitos de coaching e aceleração de negócios.