Mais de 1,3 milhões responderam ao ComVida de Cristina. Foi o 9º mais visto do dia

Cristina Ferreira no programa Cristina Comvida © TVI

Mais de 1,3 milhões de portugueses responderam ao convite para assistir ao novo programa da tarde da TVI. A estreia de Cristina ComVida superou as audiências de Preço Certo, mas não foi o mais visto no horário, nem no dia, posição ocupada com a novela Amor, Amor, da SIC. A estação de Paço de Arcos liderou na segunda-feira.

O talk-show apresentado por Cristina Ferreira foi o 9.º programa mais visto do dia, tendo mantido, em média, 794 mil portugueses colados ao ecrã, a que correspondeu um share de 18.4%. "Analisando os programas que passaram no mesmo período horário, a estreia de "Cristina ComVida" superou as audiências de Preço Certo, que registou uma audiência média de 734 mil telespectadores. No entanto, a telenovela Êta Mundo Bom, da SIC, atingiu uma performance superior à estreia do novo programa de Cristina Ferreira, já que verificou uma audiência média de 1 milhão de telespectadores e um share de 22.1%", adianta a análise de audiências da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

Esta já não é a primeira vez que a apresentadora estreia um programa neste período horário. Em 2017, também na TVI, Cristina Ferreira estreou, com Pedro Teixeira, o concurso Apanha se Puderes. No dia em que foi para o ar (13 de março de 2017), o formato "atingiu uma audiência média de mais de 1 milhão de telespectadores, ou seja, foi visto por mais 235 mil portugueses que a estreia de "Cristina Comvida"", lembra a UM/IPG Mediabrands.

A SIC fechou a segunda-feira na liderança, com um share de 20,6%, mais 3 pontos percentuais (pp) do que a TVI, que conquistou um share de 17,6%, um valor que representa uma subida de 0,9 pp face à segunda-feira anterior. A RTP1 ficou-se pelos 10,9% de share e a CMTV, líder no cabo, obteve um share de 4,3%