Mais de 1,5 milhões viram Cristina na TVI. Foi o mais visto do dia e superou BB

Mais de 1,5 milhões de portugueses acompanharam em média a entrevista de Cristina Ferreira ao Jornal da 8 da TVI. A entrevista a Pedro Pinto marca o regresso da apresentadora e agora acionista e diretora de fição e entretenimento da estação 740 dias depois de ter saído da estação de Queluz para a SIC. O resultado supera as audiências do Big Brother, uma das apostas da TVI para a rentrée, e foi o mais visto do dia. A TVI fecha domingo na liderança com um share de 19,9%, o maior do ano.

A estação, que no domingo estreou igualmente um novo estúdio e uma nova linha gráfica para o Jornal das 8, foi o mais visto de domingo, com um share de 19,9%, mais 4.4 pontos percentuais do que no domingo anterior, tendo superado a SIC que recuou 1.6 pp o share para 18,8%. A RTP1 surge na terceira posição entre os canais generalistas com 8,9% de share (-0,9% do que no domingo anterior), o pior registo do ano.

O consumo de Outros (visionamento residual de canais não auditados, consumo diferido de dias anteriores e outras utilizações do televisor como streaming e consolas), que também caiu -0.2 p.p. para os 13.5% de share, foi o terceiro mais visto no ranking global de canais.

“A TVI alcançou a liderança e registou a sua maior quota de share do ano (19.9%, mais 0.5 p.p. que o 2.º dia do ano mais visto para o canal). Este aumento de audiências acontece num dia em que apresentou o novo estúdio para o Jornal das 8 (que contou também com a entrevista a Cristina Ferreira) e estreou o novo Big Brother – A Revolução apresentado por Teresa Guilherme”, refere a A Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

Jornal das 8 da TVI, agora apresentado por José Alberto Carvalho e Pedro Mourinho, apresentou o seu novo estúdio a mais de 2.6 milhões de portugueses. O programa, contou também com a entrevista a Cristina Ferreira, “o programa mais visto do dia, tendo sido visto por mais 1.8 milhões de telespectadores e verificado um share de 29.5%.”

Cristina supera BB

A entrevista de Cristina obteve uma audiência média de 1,537 milhões de telespectadores, tendo superado as audiência média do Big Brother, agora com apresentação de Teresa Guilherme.

“Em média, o programa foi visto por cerca de 1.5 milhões de telespectadores e registou um share de 30.3%, superando as audiências de BB Zoom, que marcou o regresso do formato à TVI. Nesse dia, a estreia de Cláudio Ramos verificou uma audiência média de 1.3 milhões de telespectadores e um share de 24.5%”, informa a UM/IPG MediaBrands.

“Ao longo da noite de ontem, o programa contou com mais segmentos: Big Brother – A Revolução, Alarme posicionou-se na 5.ª posição, tendo sido visto, em média, por mais de 1.2 milhões de telespectadores a que correspondeu um share de 32.2% e Big Brother – A Revolução, Alto Risco, que contou com uma audiência média de 718 mil telespectadores e um share de 26.8%”, diz ainda a agência de meios.

Da SIC destaque para a transmissão do documentário Ângelo Rodrigues – Toda a História, o mais visto de domingo da estação. “O programa, que acompanhou o processo de recuperação do ator, contou com uma audiência média de mais de 1.2 milhões de telespectadores, a que correspondeu um share de 24.4%”, descreve a UM/IPG Mediabrands.

Do TOP 15 dos mais vistos de domingo, a SIC colocou 10 programas e a TVI cinco.