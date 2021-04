Mais de 150 vinhos premiados no concurso 'Os Melhores Verdes 2021'

© Direitos Reservados

A pandemia não permitiu a organização da habitual gala de entrega de prémios do concurso 'Os Melhores Verdes', mas, nem por isso, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) deixou de distinguir os melhores vinhos da região, escolhidos em prova cega. O grande vencedor da edição deste ano é o Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013, que ganhou a Grande Medalha de Ouro da noite.

Foram 200 as amostras a concurso, agrupadas em oito grandes categorias - Vinhos Verdes Brancos, Rosados, Tintos, de Casta, Colheita Igual ou inferior a 2018, Espumantes de Vinho Verde, Aguardentes de Vinho Verde e Vinho Regional Minho -, com as medalhas de Ouro e Prata a serem atribuídas ao primeiro e segundo classificados em cada categoria. Os prémios Honra destinam-se aos restantes concorrentes com pontuação igual ou superior a 80 pontos.

E, no total, foram 152 os prémios atribuídos este ano: 131 na categoria Honra; 10 medalhas de Prata, igual número de ouro e uma Grande Medalha de Ouro, para o já referido Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013.

"Este concurso ganha particular expressão num ano de retoma em que os produtores de vinho carecem de incentivo e de reconhecimento pela sua capacidade produtiva e de promoção. São 150 motivos de orgulho que comprovam que a região mantém um caminho de valorização e de crescimento, que é alicerçado na excelente qualidade dos vinhos que são produzidos", refere, em comunicado, o presidente da CVRVV. Manuel Pinheiro destaca, "com satisfação", que o número de colheitas iguais ou superiores a três anos a concurso continua a crescer, "o que reitera a estratégia de valorização definida para a marca Vinho Verde", diz.

"A edição 2021 sublinha a crescente aposta no potencial de guarda dos vinhos da região, registando um aumento de 6% nas inscrições em relação aos anos anteriores na categoria Colheita igual ou inferior a 2018", refere a CVRVV.

Conheça aqui os medalhados em cada categoria:

Grande Medalha de Ouro:

Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013

Categoria Ouro:

Vinho Verde Branco : Quinta de Linhares Premium 2020;

Vinho Verde Rosado: Muralhas de Monção 2020;

Vinho Verde Tinto: Aguião Superior Vinhão 2020;

Colheita < 2018: Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2013;

Vinho Verde Loureiro: Pequenos Rebentos Escolha Loureiro 2020;

Espumante de Vinho Verde: Curvos Reserva Bruto Branco 2016;

Vinho Verde Alvarinho: Quinta do Regueiro Reserva Alvarinho 2020;

Vinho Regional Minho: Curvos Alvarinho 2020;

Vinho Verde de Casta: Quinta de Linhares Azal 2020;

Aguardente de Vinho Verde: Alvarinha Aguardente Vínica Velha;

Categoria Prata:

Vinho Verde Branco: Pecado Capital Escolha 2020;

Vinho Verde Rosado: Adega Ponte da Barca 2020;

Vinho Verde Tinto: Adega Ponte da Barca Premium Vinhão 2020;

Colheita < 2018: Balão Alvarinho 2018;

Vinho Verde Loureiro: Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Loureiro 2020;

Espumante de Vinho Verde Branco: Muralhas de Monção Reserva Bruto Alvarinho 2015;

Vinho Verde Alvarinho: Quinta de Alderiz Alvarinho 2020;

Vinho Regional Minho: Nórtico Alvarinho 2020;

Vinho Verde de Casta: Abcdarium Arinto 2020;

Aguardente de Vinho Verde: Adega Ponte da Barca Aguardente Vínica Velha;