Mais de 400 perdem emprego em Felgueiras com insolvência de fabricante de calçado

15 Março, 2021

A PCF - Produção de Calçado de Felgueiras, uma das maiores fábricas de calçado deste concelho, anunciou no final da última semana aos seus 420 trabalhadores que vai encerrar instalações e avançar para a insolvência, segundo o Bloco de Esquerda.

"Na carta enviada aos funcionários, a decisão é justificada com as dificuldades resultantes dos efeitos da pandemia, nomeadamente devido à degradação da situação financeira do grupo que detém a PCF", refere o partido no site Despedimentos.pt.

A PCF, conhecida como "fábrica dos alemães", é detida pela Peter Kaiser Schuhfabrik, que está em processo de reestruturação.

Segundo a publicação do Bloco de Esquerda, "além da ameaça de despedimento, a empresa não pagou ainda os salários de fevereiro", tendo os trabalhadores estado em lay-off simplificado "ao longo dos últimos meses".

O partido alerta para "o grande impacto social e económico" do encerramento para a região e diz ter enviado uma carta ao Ministério do Trabalho, Solidariedade de Segurança Social na qual "apela à atuação do governo para que seja encontrada uma solução que mantenha os postos de trabalho".