Mais de 67 milhões de euros atribuídos em prémios nos Casinos Solverde só em Junho

Passado um mês da luz verde dada pelo Governo para a reabertura, os Casinos do Grupo Solverde entregaram prémios que ultrapassaram no total os 67 milhões de euros. O Grupo anunciou ainda esta sexta-feira que o Casino da Praia da Rocha fecha mais uma vez as portas.

"O Casino Espinho entregou mais de 36 milhões de euros, os Casinos do Algarve - Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha - concederam mais de 23 milhões de euros e o Hotel Casino Chaves atribuiu mais de seis milhões de euros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda atribuídos mais de 42 mil euros", pode-se ler em comunicado.

Porém, devido às novas restrições aprovadas no Conselho de Ministros, na passada quinta-feira, decorrentes do agravamento da situação pandémica em Portugal, a empresa comunicou que o Casino da Praia da Rocha vai encerrar temporariamente.

"Tendo em conta a resolução de ontem do Conselho de Ministros, através da qual foram anunciadas novas medidas em determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade, o Grupo Solverde comunica o encerramento (que se espera breve) do Casino da Praia da Rocha, mantendo sempre o foco na máxima proteção da saúde dos seus clientes e colaboradores", explica o grupo.

Apesar de todas as unidades possuírem o certificado "Clean & Safe" e garantirem seguir rigorosamente as recomendações estipuladas pela Direção-Geral da Saúde, para os Casinos Solverde "em primeiro lugar estão as pessoas" e mantêm-se a "necessidade de ajudar a travar a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal".