Mais de dois terços das empresas preveem aumentar preços de venda este ano

Um funcionário coloca o pão no forno na empresa Padarias Reunidas do Torrão (na freguesia com o mesmo nome), que produzem a marca Pão do Torrão, vendido no litoral alentejano, distritos de Évora e Beja mas também margem sul e Lisboa, em Alcácer do Sal, 11 de março de 2022. O "duplo impacto" do aumento do preço dos combustíveis e da farinha está a "sufocar" empresas de panificação do Alentejo, que se "veem obrigadas" a fazer contas e já pensam em nova subida do custo do pão.

© LUSA