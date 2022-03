Mais de metade dos portugueses quer experimentar carne cultivada em laboratório

Carne cultivada em laboratório poderá ter um perfil nutricional melhorado © Cocuus

A onda veggie está a crescer em Portugal e com ela a aceitação de carne cultivada em laboratório. A conclusão é do estudo The Green Revolution Portugal, levado a cabo pela Lantern, uma consultora especializada no aconselhamento estratégico às empresas e marcas de consumo.

Segundo o estudo, "a percentagem de pessoas veggies dispostas a comprar este tipo de carne sobe até aos 62%", mas entre a totalidade da população portuguesa desce para 56% os que consideram que comprariam este produto, contra apenas 15%, que à partida o recusam. Um valor que David Lacasa, partner da Lantern, considera elevado "para um produto que ainda não se encontra disponível e que é tão particular".

Mas, afinal, do que estamos a falar quando nos referimos a carne cultivada? Segundo David Lacasa "é carne fabricada num reator a partir de células mãe". Ou seja, "da mesma forma que são construídos tecidos para uso em humanos quando necessário, já existem companhias a desenvolver, com esta tecnologia, um conjunto de produtos de proteína animal, com as mesmas características, mas sem a participação de nenhum animal, seja vaca, porco, frango ou peixe", explica aquele responsável em entrevista ao Dinheiro Vivo.

Para os mais preocupados com a saúde e com as consequências do consumo deste tipo de alimentos, David Lacasa deixa uma palavra tranquilizadora, já que esta carne (precisamente por ser criada em laboratório) "não deverá originar efeitos secundários", uma vez que "os controlos de qualidade e saúde são muito exigentes, não se podendo comercializar qualquer produto que apresente contraindicações perante o seu consumo", garante. Neste sentido, a carne cultivada poderá ter um perfil nutricional melhorado, uma vez que será possível "retirar gorduras menos boas e incluir novos elementos nutricionais no composto".

E o facto de se tratar de um produto com "uma pegada de carbono mais reduzida em comparação com a carne tradicional", poderá vir a ser uma razão determinante para que os consumidores venham a consumir esta carne cultivada, frisa David Lacasa.

Consumidores mais velhos renitentes

São os consumidores com mais de 65 anos os mais renitentes em aderir a esta proposta de alimentação. De acordo com o The Green Revolution Portugal estes 37% da população portuguesa consideram que se trata de um produto pouco natural e muito processado. "E tendo em conta a natureza do artigo, este revela-se um argumento que será difícil refutar", refere David Lacasa.

Atualmente existem mais de 70 companhias - desde os EUA, Europa e Ásia - a desenvolver este tipo de produto, mas para já apenas existe aprovação legal para a sua comercialização em Singapura, onde é possível comprar nuggets de frango cultivado, da Eat Just.

Segundo David Lacasa, o primeiro hambúrguer feito com carne de laboratório foi apresentado no final de 2013 e tinha um custo de 300 mil euros. "Neste momento, o produto já está perto dos 9€ (em menos de 10 anos)", indica, esclarecendo que a matéria mais cara, até agora, era líquido para o cultivo das células mãe e que atualmente "já existem alternativas que permitem atingir preços similares aos da carne tradicional"

Veggies a crescer

A tendência veggie continua a crescer em Portugal. Segundo o estudo The Green Revolution Portugal - que será apresentado num webinar esta quarta-feira - mais de um milhão de pessoas já seguem uma dieta baseada em vegetais, contra os 760 mil registados em 2019, o que representa um crescimento de 34% em dois anos. "Por sua vez, os veggies já representam 11,9% da população adulta portuguesa", esclarece David Lacasa que adianta que a cada dois anos, cerca de 250 mil pessoas mudam para uma dieta plant-based, "sendo esta uma tendência em crescimento e que veio para ficar durante muito tempo".

De forma a conseguir-se diminuir o consumo generalizado de carne vermelha, o responsável da Lantern, remete para a estratégia desenhada pela União Europeia, que pretende incrementar as proteínas alternativas em "cerca de 30%, brevemente" e também para o crescente número de campanhas que nos chegarão nos próximos tempos "com o intuito de promover uma alteração no tipo de proteína que estamos a consumir".

Ainda de acordo com o The Green Revolution Portugal, para os flexitarianos (os que reduziram o consumo de carne e peixe), a principal razão/motivação para seguirem esta tendência é a saúde, uma vez que lhes permite seguir uma alimentação e consequentemente um estilo de vida mais saudável.