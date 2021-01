Mais de mil portugueses ficaram sem ajuda para comprar carros e bicicletas

Mais de 1000 portugueses ficaram sem ajuda do Estado para comprar carros e bicicletas elétricas em 2020. O Fundo Ambiental esgotou os quatro milhões de euros disponíveis, mais um milhão do que no ano anterior.

Em 2020, foram recebidas 4924 candidaturas. Mas mais de um quarto dos pedidos (1326) ficou a zeros. O orçamento deste ano será o mesmo, já assumiu o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes.

Os automóveis ficaram com a maior fatia do orçamento, de 3,6 milhões de euros, embora tenha havido um ajustamento no orçamento. Foram disponibilizados, inicialmente, 900 mil euros para ajudar na compra de veículos ligeiros de mercadorias. Cada cheque valia 3000 euros, ou seja, havia 300 vagas: houve 74 candidatos, 60 dos quais contemplados. Contas feitas, foram gastos 180 mil euros.

O Fundo Ambiental usou os restantes 720 mil euros na compra de ligeiros de passageiros para empresas. Inicialmente, havia 600 mil euros, 2000 euros por unidade. Mas foram recebidas 1064 candidaturas, ou seja, mais do triplo dos 300 apoios disponíveis.

No final, foram aceites 668 pedidos, no valor de 1,34 milhões de euros. Houve 275 candidatos que ficaram de fora.

Nos ligeiros de passageiros para particulares, foram esgotados os 2,1 milhões de euros de orçamento. Das 883 candidaturas, foram aceites 700, com ajuda de 3000 euros por unidades. Houve 127 proponentes sem apoio por falta de verba e 56 excluídos. Apenas serviram para apoio estatal veículos com um valor máximo de 62 500 euros.

Houve ainda 400 mil euros para veículos mais pequenos. Destes, 350 mil serviram para bicicletas, motociclos e ciclomotores elétricos. Nesta categoria, o Estado deu uma ajuda de 50% no valor de aquisição, até um máximo de 350 euros. As candidaturas superaram largamente as expetativas.

Dos 1970 concorrentes para as bicicletas elétricas, foram aceites 988 e 852 ficaram sem ajuda (houve 130 excluídos); nas motas, das 54 inscrições, 29 receberam um sim; nos ciclomotores, dos 39 candidatos, apenas 8 tiveram ajuda (30 sem verba e um excluído); nas bicicletas de carga, houve 32 proponentes, com 11 aceitações e 16 pessoas sem verba (e cinco exclusões).

O Fundo Ambiental tinha ainda 50 mil euros para a compra de bicicletas convencionais. A comparticipação era de 10%, até um máximo de 100 euros, o que permitiria pelo menos 500 contemplados. No final, houve 649 processos aceites dentro do montante previsto.

E em 2021?

O Orçamento do Estado para este ano prevê a manutenção do programa de incentivo à compra de veículos elétricos. A verba voltará a ser de quatro milhões de euros, segundo o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes. Deverá haver, no entanto, um ajuste na distribuição dos valores, com a balança a pender cada vez mais para os particulares.

As empresas, mesmo que fiquem sem a ajuda do Fundo Ambiental para comprar elétricos, têm outros benefícios na compra e utilização destes veículos, como a recuperação do IVA pago na aquisição, até aos valor de 62 500, assim como a isenção do pagamento da tributação autónomo - isto é, as despesas com pneus e combustível.

"Os apoios não vão chegar para todos, mesmo com estas mexidas", antecipa o líder da associação de utilizadores de veículos elétricos (UVE). Henrique Sánchez recorda que "vamos ter muitos modelos novos ao longo deste ano e mais acessíveis, que vão atrair os consumidores.

Do lado dos velocípedes, as opiniões dividem-se. A defender um reforço dos incentivos está Rui Igreja, líder da Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (Mubi).

"Os incentivos para a aquisição de bicicletas convencionais devem aumentar para os 50%, com um aumento do limite máximo para os 200 euros e para um total de 5000 bicicletas; nas bicicletas com assistência elétrica, deve haver um aumento do limite máximo para os 500 euros. para um total de 5000 bicicletas; deve ser autonomizada a categoria das bicicletas de carga, mantendo o incentivo em 50%, aumentando o limite máximo para os 750 euros, para um total de 500 unidades."

Posição oposta tem José Manuel Caetano, presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. "Num país com falta de recursos como este, não é aceitável que se apoie a compra de bicicletas com assistência elétrica. Somos favoráveis à compra de bicicletas convencionais para as pessoas que têm menos posses."

As duas entidades já entram em concordância quando se trata da introdução de incentivos financeiros às deslocações de bicicleta entre casa e o trabalho, à semelhança do que já acontece em vários países europeus.