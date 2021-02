Mais empresas a fecharem e menos a abrirem em janeiro

Dinheiro Vivo 08 Fevereiro, 2021 • 12:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Houve mais empresas a fecharem portas e menos sociedades a serem criadas no primeiro mês de 2021. O mês marcado pelo arranque do segundo confinamento teve maior impacto nas atividades de eletricidade, água e gás, hotelaria/restauração, transportes e comércio de veículos.

Em janeiro, foram criadas 3144 empresas, uma diminuição de 42,7% face ao mesmo mês de 2020. As insolvências aumentaram 15,4%, para um total de 531 ações.

Vila Real (700%), Portalegre (100%), Castelo Branco (77,8%), Guarda (66,7%), Setúbal (40%) e região da Madeira (36,4%) foram as cinco localizações onde mais aumentaram as insolvências, em termos percentuais. Por números, os maiores impactos foram sentidos nos distritos do Porto (mais 28 insolvências), Lisboa (mais 20), Aveiro (mais 11) e Setúbal (mais 4).

As cinco atividades onde houve mais fecho de empresas foram eletricidade, gás, água (+200%), hotelaria/restauração (+84,2%), transportes (+38,1%), comércio de veículos (+36,4%) e comércio por grosso (+24,6%).

Constituições de empresas e insolvências em janeiro de 2021. © Iberinform

Em sentido inverso, o maior aumento absoluto de criação de empresas verificou-se em Lisboa (+821) e no Porto (+649. Ainda assim, não houve nenhum distrito ou região com uma subida no número de empresas criadas face a janeiro de 2020.

A maior quebra de constituição de empresas registou-se no setor dos transportes (-77,6%).