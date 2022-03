Mais empresas ponderam saída do mercado russo

Manifestação contra a invasão da Ucrânia por tropas russas na cidade de Brescia, Itália. © EPA/FILIPPO VENEZIA

Dinheiro Vivo 01 Março, 2022 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há mais empresas multinacionais que estão a ponderar a saída do mercado russo. Depois de petrolíferas como BP e Shell terem abandonado investimentos de milhares de milhões de euros nas últimas horas, há fabricantes de automóveis que congelaram as relações comerciais com a Rússia, refere nesta terça-feira a agência Reuters.

"Eu esperaria para ver um grande número de anúncios semelhantes nos próximos dias, refere à agência noticiosa Sonia Kawal, líder da sociedade de gestão de ativos norte-americana Zevin.

Nesta terça-feira, a empresa energética TotalEnergies anunciou que "não vai colocar capital em novos projetos na Rússia" mas não explicou se vai retirar de lá os seus investimentos. A petrolífera tem 19,4% de capital na empresa de gás Novotek e conta com uma participação de 20% num projeto de gás natural (Yamal), que começou em 2017 e que produziu mais de 18 milhões de toneladas de gás natural em 2020.

Também nesta terça-feira, a empresa de transporte de contentores dinamarquesa Maersk comunicou que vai suspender novas encomendas dos portos russos, exceto de bens alimentantes, médicos e humanitários. Os pedidos anteriormente feitos serão concluídos.

As empresas de serviços financeiros Visa e Mastercard suspenderam as operações na Rússia, enquanto grupos automóveis como Volvo e General Motors pararam as exportações para a Rússia. O grupo Ford ainda não decidiu o que vai fazer: tem 50% das ações em três fábricas na Rússia.

O YouTube e o grupo Meta (dono do Facebook) suspenderam o acesso às suas plataformas das empresas de comunicação social detidas pelo Estado russo RT e Sputnik.