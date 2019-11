Mais empresas portuguesas investiram em 2018 mas abaixo da média da UE

Oito em cada 10 empresas portuguesas realizaram investimentos em 2018, melhorando os níveis de Portugal face ao período homólogo, que ainda assim estão abaixo da média da União Europeia (UE), de acordo com um inquérito hoje divulgado.

Em causa está o inquérito anual feito pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), que reúne dados de 12.500 empresas em toda a União Europeia, incluindo em Portugal, sobre as suas atividades de investimento, bem como sobre o acesso a financiamento e a outros procedimentos.

Em relação a Portugal, lê-se que, “apesar da melhoria significativa em 2018, o investimento ainda estava, no início de 2019, 10% abaixo do nível de 2008”.

De acordo com o inquérito, cerca de oito em cada 10 empresas portuguesas (o equivalente a 83% no início deste ano) realizaram investimentos no último ano fiscal, percentagem que compara com 79% no período homólogo anterior.

Porém, estes níveis de investimento em Portugal ainda estão abaixo da média comunitária, que ronda os 85%.

O inquérito precisa que são as empresas do setor da manufatura e das infraestruturas que mais investem (ambas 89%), enquanto as da construção são as que menos o fazem (71%).

Para chegar a estas percentagens, o BEI teve em conta, no seu inquérito, as informações dadas por empresas portuguesas, sendo que só considerou investimento gastos superiores a 500 euros por empregado.

A substituição de edifícios, equipamentos, máquinas e tecnologia pesou 59% no total dos investimentos realizados no último ano fiscal, com o restante a estar relacionado com a capacidade de expansão e com o lançamento de novos produtos e serviços.