Mais Habitação: Airbnb alerta que pacote prejudica "indiscriminadamente milhares de famílias"

A Airbnb defende que Portugal deverá aguardar regras de Bruxelas para desenhar medidas para o Alojamento Local. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O pacote legislativo que o governo lançou para responder à crise na habitação vai seguir para a discussão na especialidade, depois de ter sido aprovado na generalidade, no mês passado, apenas com a luz verde do PS. As novas regras traçadas para o Alojamento Local (AL) resultaram numa profunda onda de contestação do setor, que teme o fim de uma importante fileira do alojamento turístico no país, que representa 40% das dormidas em Portugal. A Airbnb não fica de fora e defende que, "antes de ser tomada qualquer decisão precipitada" nas próximas semanas, o governo deve avaliar o impacto das novas regras na economia nacional.



Esta semana, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, defendeu, em entrevista à Lusa, que "quantas mais casas saírem do AL" para o arrendamento habitacional "melhor", uma vez que, na opinião da governante, será "uma grande ajuda para aquela que é a emergência e a urgência da resposta habitacional" do país. Visão contrária tem a plataforma de arrendamento de curto prazo que crítica os argumentos do executivo socialista e assegura que o travão ao AL em nada resolverá o problema da habitação.



"Infelizmente, não acreditamos que as medidas propostas, a serem votadas como estão, resolvam a crise habitacional que Portugal enfrenta, mas sim, que prejudiquem indiscriminadamente milhares de famílias, a começar pelas que arrendam o próprio local onde vivem durante todo ou parte do ano. Impedir os residentes locais de alojar não traria qualquer habitação de volta ao mercado a longo prazo, mas reduziria o rendimento individual e aumentaria a desocupação", lamenta ao Dinheiro Vivo a diretora de políticas públicas e campanhas para a Europa, Médio Oriente e África da Airbnb.



Juliette Langlais traça o perfil dos anfitriões em Portugal e atesta que "a perceção de que a maioria dos alojamentos em Portugal se localiza, sobretudo, nos centros das cidades e pertence maioritariamente a grandes especuladores imobiliários contrasta com a realidade" e exemplifica: em 2022, quase dois terços das noites reservadas na Airbnb em Portugal foram fora do Porto e de Lisboa; mais de 80% dos anfitriões aluga uma única casa ou quarto privado, e nove em cada dez anfitriões referem que a casa que alugam é propriedade própria ou da família.



Para os proprietários deste tipo de alojamento, esta forma de arrendamento não representa uma atividade principal, mas um complemento para ajudar nas despesas familiares. A responsável da empresa, que tutela também a operação no país, garante que as novas regras propostas pelo pacote Mais Habitação irão prejudicar o rendimento das famílias.



"Com o aumento da inflação, cada vez mais portugueses recorrem ao AL para fazer face às despesas e ao aumento do custo de vida, não só nas cidades, mas também nas zonas rurais, onde o aluguer de curta duração contribui para a revitalização. Mais do que nunca, o alojamento tornou-se uma tábua de salvação económica para muitos em Portugal e uma ferramenta para ajudar a suportar o aumento do custo de vida. Esperamos que as próximas discussões no Parlamento tenham em conta isto", pede, salientando que "a Airbnb continua à disposição do governo e dos deputados para trabalhar em conjunto nas próximas semanas, com o objetivo de garantir que o pacote funcione na prática em benefício de todas as partes interessadas".



Portugal deve aguardar regulamentação europeia

Juliette Langlais acredita que as medidas do pacote Mais Habitação não se enquadram nos termos da legislação comunitária, que defende que as restrições aos arrendamentos de curto prazo devem ser proporcionais, não discriminatórias e adequadas à consecução do objetivo de interesse público.



"O Mais Habitação aplica medidas que afetam diretamente todo este setor. Estas regras teriam impacto em toda a economia portuguesa, no setor turístico e na atratividade internacional", indica. A diretora de políticas públicas da Airbnb relembra o recente travão que a Comissão Europeia colocou no pacote legislativo da Irlanda, que pretendia aplicar novas regras ao AL com vista a transferir até 12 mil casas para o arrendamento habitacional.



"A Airbnb acredita que as autoridades portuguesas devem aguardar a publicação do regulamento da UE, previsto para o final deste ano, para alinhar melhor a regulamentação portuguesa, em conformidade com as diretrizes europeias. Esta é também a orientação que um Estado-membro [Irlanda], que está a estudar a regulamentação, recebeu recentemente da Comissão Europeia". "Qualquer regulamentação deve ser justa, baseada em provas e não deve visar injustamente as famílias locais em detrimento da hospitalidade tradicional. Regras desproporcionadas podem excluir os portugueses dos benefícios deste tipo de atividade", conclui a responsável da Airbnb.