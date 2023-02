Mais lojas e mais perto: Sonae Sierra ganhou quase 200 novos espaços num ano

Centro Comercial Colombo fez 25 anos no ano passado. © Paulo Spranger/ Global Imagens

A Sierra encerrou 2022 com a assinatura de 193 novos contratos com lojistas nos seus ativos sob gestão em Portugal num total de 26 000m2 de ABL, comunicou a empresa nesta semana, apontando a melhoria e adaptação da oferta comercial ajustada às atuais necessidades dos consumidores, como prova da "resposta de sucesso da empresa às novas tendências, tanto em ativos de uso misto e centros comerciais, como em mercados urbanos alimentares".

A empresa reforça assim o seu posicionamento no segmento premium atraindo marcas como Adolfo Dominguez, Gant e Hugo Boss para o Colombo, espaço em que também inaugurou a primeira loja própria da Aristocrazy, a abertura da loja Lego e, "para reforçar a conveniência, um novo Continente Bom Dia na estação de metro". A sonae Sierra destaca ainda a chegada da Victoria"s Secret e Scalpers ao Norte Shopping e a anunciada expansão das lojas da reconhecida empresa de cosmética Primor no Algarve Shopping e Nova Arcada.

"Com abertura prevista este ano, a Sierra comercializou o espaço do Pingo Doce no Campo Novo, e a chegada da Decathlon Connect ao complexo comercial situado em Troia", adianta a gestora.

"Os resultados alcançados em 2022 são representativos da nossa contínua capacidade de inovação e criação de experiências diferenciadoras e multicanal nos ativos que gerimos", diz Alberto Bravo, diretor de Property Management da Sierra para Portugal e Espanha. "Com a integração de novas lojas e projetos, não só conseguimos aumentar o nosso portefólio como também torná-lo mais responsivo face à realidade das novas necessidades. Tudo isto só foi possível graças a uma equipa cada vez mais agilizada para fazer face aos diferentes contextos comerciais e tipos de retalho."

O ano de 2022 terminou com uma Taxa de Ocupação Global do portefólio sob gestão da Sierra em Portugal superior a 98%, um dado representativo da confiança que as marcas de referência depositam na empresa. O profissionalismo, fiabilidade e qualidade dos serviços prestados e espaços criados e geridos pela Sierra continuam a merecer o reconhecimento das insígnias mais relevantes a operar no mercado português.

Em relação às perspetivas para este ano, Alberto Bravo aponta a ambição de "continuar a desenvolver e melhorar os ativos sob gestão, para que possam dar uma resposta cada vez mais adequada às novas tendências de consumo e necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo que se cria valor acrescentado para os clientes".

Uma das apostas da Sierra em 2022 passou sobretudo pelo reforço da sua oferta nos ativos sob gestão, e pela entrada de novos projetos de referência, especialmente na Área Metropolitana de Lisboa com destaque para o projeto urbanístico Prata Riverside e o centro de negócios World Trade Center e o emblemático edifício de uso misto, Atrium Saldanha.