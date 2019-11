Mais metro e autocarros com ajuda tecnológica na Web Summit

Com a organização a recomendar o uso de transportes públicos durante a Web Summit, o Metro de Lisboa e a Carris são as empresas que mais vão reforçar a oferta durante a próxima semana. Mas os 70 mil visitantes da cimeira também poderão contar com mais soluções partilhadas, como scooters, trotinetas e automóveis.

Comecemos pelos transportes públicos. O metro vai funcionar com seis carruagens em todas as linhas entre as 6h30 e a 1h30 durante os quatro dias, com oferta reforçada nas linhas verde e vermelha na hora de ponta.

A Carris vai ter mais autocarros nas carreiras 728 e 744 e ainda vai testar três linhas especiais de autocarros, os quantum shuttle, que vão utilizar computadores quânticos para fugir ao trânsito, com destino para o Parque das Nações entre terça e quinta.

As duas empresas, em conjunto com a CP, têm passes especiais de um, três e cinco dias, com descontos entre 14% e 53%, para deslocações ilimitadas em Lisboa, Cascais e Sintra na próxima semana. Estes passes podem ser comprados através da internet – através deste site – ou então nos balcões da Web Summit no Aeroporto de Lisboa (entre sábado e terça-feira) ou da Gare do Oriente (terça e quarta-feira à tarde).

A CP não prevê qualquer reforço nos comboios suburbanos de Lisboa, embora esteja atenta à procura dos utentes que se desloquem para a estação do Oriente.

Transportes partilhados

Cada vez mais a oferta de transportes públicos em grandes eventos é complementada pelos serviços partilhados dos privados.

No caso dos carros, a DriveNow “irá redirecionar, para a zona do Parque das Nações, um maior número de carros”, considerando que se espera um aumento das viagens “entre os 10% e os 15%. Haverá ainda um crédito de seis euros para os novos e atuais clientes que se desloquem para o evento.

Nas trotinetas, a Frog vai reforçar em 20% a oferta de trotinetas disponíveis, sobretudo na zona do Parque das Nações e na Baixa da cidade. Não será aplicada taxa de desbloqueio, de um euro, mas o preço por viagem será de 25 cêntimos por minuto.

A Circ vai ter um passe especial de 10 dias, por um valor de 89,99 euros, que dará direito a duas horas de viagens não consecutivas por dia até dia 13 de novembro. As trotinetas desta empresa vão estar decoradas a preceito para a Web Summit com mensagens do mundo das startups e a hashtag #scootersummit .

Nas motas, a eCooltra vai ter mais scooters elétricas disponíveis no Parque das Nações e em “locais de interesse do evento, como o Bairro Alto”.

Nas plataformas de transporte de passageiros, apenas a Kapten vai ter mais oferta junto ao Parque das Nações. Está ainda a trabalhar, “juntamente com a câmara municipal, para delinear uma zona específica para a recolha e largada de passageiros de TVDE, para minimizar o impacto no trânsito”.

Se ainda assim quiser utilizar o carro para chegar ao recinto da Web Summit, esteja atento às restrições de trânsito na zona.

