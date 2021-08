Mais que ATM, menos que balcão e fora de horas. NB terá dez iNovo até fim do ano

António Ramalho, CEO do Novo Banco © Diana Quintela/Global Imagens

Não são ATM nem balcões, distinguem-se pela flexibilidade do conceito e caracterizam-se por disponibilizarem os serviços do Novo Banco "em locais de mais difícil implementação" pela sua localização geográfica, ou a quem precisa de aceder a esses serviços em horários alternativos aos de regular funcionamento dos balcões. O conceito, criado pela equipa de António Ramalho, está já em pleno funcionamento em quatro localizações: Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Hospital de São João, no Porto, Vila Nova da Barquinha e agora Carrazedo de Montenegro. Até ao final do ano, o Novo Banco prevê alargar estes espaços para um número de sete a dez locais de grande tráfego e áreas sem presença física do banco.

A instituição dará, nessa expansão, primazia a localizações no interior do país, onde há mais dificuldades de acesso das populações e onde o Novo Banco quer "manter a sua presença e a relação com os seus clientes", justifica a instituição.

Integrado no novo modelo de distribuição em implementação pela marca, o formato iNovo, "tal como os novos balcões, resulta de um processo de reflexão sobre as formas para melhor chegar aos clientes, tendo em conta as suas expectativas e preferências, e da procura das soluções que mais se ajustem a cada realidade", explica o banco, que inaugurou nesta semana mais um espaço iNovo - em Carrazedo de Montenegro, em Valpaços, Trás-os-Montes - para "aproximar o Novo Banco dos seus clientes mesmo quando a distância geográfica (ou física) se torna um obstáculo mais difícil de transpor".

A instituição explica que o trabalho teve início há mais de dois anos e envolveu diferentes áreas do banco, incidindo não apenas nos espaços físicos, mas também em toda a conceção omnicanal da relação do cliente com o banco. "A interligação de todos os canais visa assim proporcionar a melhor experiência ao cliente, o qual é soberano e escolhe a forma de interagir com o banco, seja através da app, do call center ou deslocando-se ao balcão ou ao iNovo." Os espaços incluem uma área automática, onde se inclui uma ATM que, para além das funcionalidades habituais, também permite depósitos de notas e cheques, e por uma área de atendimento informal na qual, através de um contacto prévio, os clientes podem, junto de um colaborador, abrir uma conta, realizar operações financeiras não disponíveis nas ATM e tratar da maioria dos seus assuntos bancários.