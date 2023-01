Maison Albar Hotels quer reforçar presença em Portugal

Grupo Maison Albar investiu 40 milhões de euros no Monumental Palace, na Avenida dos Aliados, no Porto. © Pedro Correia/Global Imagens

O grupo francês Maison Albar Hotels gostava de reforçar a sua presença no país, com foco em Lisboa e Algarve. Neste momento, a presença do grupo em Portugal restringe-se ao hotel de luxo Monumental Palace, no Porto, que implicou um investimento de 40 milhões de euros.

"Não se põe de parte que aparecendo a oportunidade certa em Lisboa ou Algarve", o grupo invista, disse esta segunda-feira Manuel Santos, diretor do hotel do Porto, num encontro com jornalistas.

O responsável revelou que "sempre que sai um prédio ou um hotel para o mercado, o grupo vem ver se encaixa" nos seus objetivos. Aliás, quando surgiu a oportunidade de adquirir o Monumental Palace (a recuperação do edifício e a sua transformação em hotel foi um projeto do empresário Mário Ferreira), o grupo estava à procura de oportunidades em Lisboa.

Segundo Manuel Santos, o Monumental Palace gerou receitas de 9,7 milhões de euros em 2022, meio milhão acima do orçamentado para o exercício. "Foi um ano fantástico", realçou. O primeiro trimestre ainda foi fraco, mas "recuperámos e acabámos acima do orçamento", disse.

Este resultado, com uma taxa de ocupação da ordem dos 70%, deve-se à cada vez maior relevância do destino Porto e à vontade das pessoas em viajar, depois da pandemia, justificou Manuel Santos.

Ainda assim, e tendo em conta que 2019 foi o ano de arranque da operação e que 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia, há ainda um longo caminho a percorrer. Mas Manuel Santos está otimista: "Temos ótimas perspetivas para 2023".

O Monumental Palace, cujos preços por noite começam nos 450 euros, é especialmente procurado por americanos, brasileiros e franceses.