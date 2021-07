Makro vende instalações em Alfragide a fundo do BPI por mais de 40 milhões

A empresa, que presta um serviço de abastecimento de setores como a restauração, hotelaria e similares, faturou 351 milhões de euros no ano fiscal 2019/2020.

Dinheiro Vivo 08 Julho, 2021 • 14:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O IMOFOMENTO, Fundo de Investimento Imobiliário Aberto do BPI, comprou por mais de 40 milhões de euros a primeira loja da Makro Portugal, empresa líder na distribuição grossista de produtos alimentares e não alimentares, localizada em Alfragide.

A operação foi feita em conjunto com a Metro Properties, entidade gestora do imobiliário da Metro AG, em regime de sale & leaseback, o que significa que a Makro Portugal continuará a funcionar naquela localização, já que é ainda a arrendatária do estabelecimento comercial e do edifício de escritórios. Na totalidade, são 25.400 m², dos quais 21.000 m² correspondem ao espaço da loja e os restantes 4.400 m² são ocupados pelos escritórios da empresa.

Segundo a Metro Properties, a transação faz parte da sua estratégia global que pretende atrair novos investimentos dentro do grupo, para que o seu posicionamento no mercado nacional se torne ainda mais consolidado e competitivo.

David Antunes, CEO da Makro Portugal, encara a venda como "um excelente resultado em especial durante o período pandémico" e que a "aposta da Metro AG no mercado português volta a reiterar a confiança do grupo no nosso país".

De acordo com Fernando Ferreira, Head of Capital Markets da JLL, a mediadora da transação entre os envolvidos, tratou-se de um processo "muito competitivo, tendo o ativo gerado bastante interesse entre os investidores, pois envolveu uma operação de sale & leaseback a longo prazo com uma empresa internacional sólida e líder de mercado".

A Makro Portugal, que faturou 351 milhões de euros no ano fiscal 2019/2020, conta atualmente com dez lojas espalhadas pelos principais centros do país e tem aproximadamente mil colaboradores.